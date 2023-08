L’iPhone 16 Pro se dévoile déjà, les smartphones Pixel gagnent en popularité, le récap

L’iPhone 16 va avoir droit à deux nouveautés majeures, les Pixel sont de plus en plus populaires dans le monde, une ville voit le nombre de smartphones volés toutes les heures s’envoler, c’est le récap.

Alors qu’Apple s’apprête à lancer l’iPhone 15, on en sait déjà plus au sujet des fonctionnalités à attendre sur l’iPhone 16 grâce un analyste réputé. De son côté, Google grignote toujours plus de parts de marché à son concurrent Apple, et cela même sur son sol. Enfin, un smartphone est volé toutes les 6 minutes dans une grande capitale du continent européen. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mercredi 16 août 2023.

L’iPhone 16 se dévoile plus d’un an à l’avance

Apple n’a toujours pas dévoilé l’iPhone 15 que l’iPhone 16 fait déjà parler de lui. Selon un analyste célèbre, Jeff Pu, les modèles de la génération de 2024 embarqueront au moins deux nouveautés majeures. Parmi elles, on retrouve une nouvelle norme Wi-Fi 7, qui permettra aux smartphones d’Apple de rattraper leur retard sur Android et proposer ce qui se fait de mieux en termes de débit.

Les Pixel sont de plus en plus populaires sur un marché particulier

Google gagne progressivement en importance en tant que fabricant de smartphones, devenant le troisième vendeur de smartphones Android aux États-Unis, Canada et Mexique avec une part de marché de 2,46%. La popularité croissante des Pixel s'explique par leurs performances photo, leurs mises à jour régulières et leurs fonctionnalités exclusives. Cependant, malgré cette croissance, Google est encore loin derrière Apple et Samsung qui dominent la région avec des parts de marché bien plus élevées.

Cette capitale voit le nombre de smartphones volés exploser

Dans une capitale européenne, précisément à Londres, les autorités ont enregistré un vol de smartphone toutes les 6 minutes, totalisant 90 864 vols de mobiles en 2022, soit environ 250 par jour. Les voleurs ne font pas de distinction entre les marques ou modèles de smartphones, et 70 % des vols dans la ville sont liés aux téléphones portables. Les autorités estiment que la possibilité de réenregistrer les smartphones volés permet de maintenir un marché criminel actif, entraînant des vols qualifiés et des infractions violentes.

