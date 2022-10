L’iPhone 14 Plus déçoit, l’Intel Arc A770 étonne, c’est le récap

Apple, déçu par les ventes de l’iPhone 14 Plus, aurait demandé à ses fournisseurs de ralentir la production du smartphone. Netflix facturera dès 2023 les spectateurs qui utilisent le compte d’un proche pour se connecter à la plate-forme de streaming. Et la carte graphique Arc A770 d’Intel parvient à dépasser la toute puissante GeForce RTX 4090 de Nvidia dans un benchmark très particulier. C’est le récap du 19 octobre 2022.

Le marché des smartphones ne se porte pas bien. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies pour cela. La guerre en Ukraine. La hausse du prix de l’électricité. L’inflation sur les denrées les plus importantes. Le budget des ménages pour un nouveau smartphone s’est considérablement réduit. Conséquence, le marché mondial des smartphones a baissé de 9 % au troisième trimestre. Nous n’avons pas connu un aussi mauvais troisième trimestre depuis 2014 ! Est-ce la faute d’Apple qui a trop fortement augmenté le prix des iPhone 14 ? Il faudra attendre le prochain trimestre pour le savoir. En attendant, voici un résumé des trois informations importantes de la journée du 19 octobre 2022.

Les ventes de l’iPhone 14 Plus déçoivent, Apple va réduire la voilure

L’iPhone 14 Plus est arrivé à la rédaction il y a quelques jours. Et nous vous préparons bien sûr un test complet du produit. Il est en vente depuis deux semaines seulement. Mais Apple s’inquiète déjà de la pertinence du produit. En effet, les ventes seraient suffisamment décevante pour que la firme demande à ses sous-traitants de réduire le rythme de production. Selon le site The Information, deux de ces fournisseurs fabriqueraient 70 % à 90 % d’unité en moins que ce qui était prévu.

Si vous utilisez le compte Netflix d’un ami, vous allez passer à la caisse en 2023

Ce n’est un secret pour personne : beaucoup d’utilisateurs de Netflix ne paient pas l’accès au service. Soit ils bénéficient du compte d’un proche. Soit ils s’arrangent pour payer un abonnement familial et le partagent entre eux. Evidemment, cette situation impacte négativement les résultats de Netflix, lesquels sont sauvés par les drama coréens. Pour compenser, la plate-forme de streaming a pris plusieurs initiatives. D’un côté, elle va bientôt lancer un abonnement moins cher (mais supporté par la publicité) pour attirer les nouveaux utilisateurs. De l’autre coté, elle va mettre en place des outils pour facturer plus chers ceux qui partagent leur compte. Et ce, dès 2023 !

L’Intel Arc A770 surclasse la toute puissance GeForce RTX 4090 dans un test

Les dernières cartes graphiques d’Intel sont arrivées. Et les tests commencent à être publiés. L’une des constatations les plus courantes concerne la puissance : les Intel Arc A750 et A770 ne peuvent rivaliser avec les cartes haut de gamme de Nvidia, par exemple. Qu’il s’agisse de la génération RTX 4000 ou RTX 3000. En revanche, elles sont relativement peu chères, ce qui en fait un bon rapport qualité-prix, si vous mettez de côté leur appétit énergétique pantagruélique. Si les tests techniques positionnent les Arc en-dessous des fleurons de la concurrence, il y a un test dans lequel l’Arc 770 dépasse la RTX 4090. C’est un test de décodage vidéo. Nous vous expliquons tout ci-dessous !

