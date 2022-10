L’Intel Arc A770 est plus performante que la GeForce RTX 4090, mais dans un cas bien précis

Intel vient de lancer ses toutes nouvelles cartes graphiques, les ARC A750 et A770. Certes, ces deux modèles ne peuvent pas rivaliser en termes de performances avec des cartes comme les GeForce 3080, 3090 ou la très récente GeForce 4090. Sauf sur un point : la décompression vidéo.

Ça y est, l'ARC A770 d'Intel est disponible un peu partout. Équipée de 16 Go de mémoire, elle s'affiche à seulement 459 euros en France. Un tarif vraiment relativement bas, qui la place au même rang que la RTX 3060 de Nvidia. S'agit-il d'une carte aux performances très moyennes pour autant ? Malgré son prix plancher, les premiers retours sont plutôt bons.

Néanmoins, Intel va devoir essuyer quelques revers, car la carte consomme beaucoup (même au repos, un comble) et ses pilotes ne sont pas exempts de bugs en tout genre. Pas de quoi en faire une carte de seconde zone, mais le fondeur va devoir encore faire quelques efforts. Mais il y a pourtant un domaine dans lequel l'ARC A770 surpasse tout le monde, même les cartes graphiques concurrentes les plus onéreuses. Nous vous en parlions il y a quelques mois déjà, les GPU ARC supportent à 100% le format AV1.

L'ARC A770 est la championne du décodage de vidéos AV1

Rappelons que l'AV1 est un codec vidéo lancé en 2018. Il est l'œuvre entre autres d'Intel, de Microsoft, de Google, d'Amazon et de Netflix. Il s'agit d'un format Open Source qui offre un niveau de compression meilleur que le H.265 (jusqu'à 40% de gain) et le H.264 (jusqu'à 50% de gain). On le trouve aujourd'hui sur YouTube, Netflix et d'autres plateformes de streaming.

Le créateur de l'outil d'analyse “CapFrameX” vient de poster les résultats concernant la décompression de vidéos AV1 en 8K et 4K. Le benchmark a été effectué à l'aide de 4 cartes graphiques :

une Intel ARC A770

une GeForce RTX 4090

une GeForce RTX 3090

Une Radeon RX 6800 XT

La vidéo de test, accessible sur YouTube et intitulée Japan in 8K 60fps, a été lancée depuis le navigateur Chrome. Et le résultat est sans appel : l'ARC A770 culmine à 59,9 FPS en moyenne, alors que la RTX 4090 affiche 57,6 FPS. Notez que l'écart avec la RTX 3090 n'est pas si grand (56,8 FPS), mais que la RX 6800 XT se retrouve dans les choux.

Le même bench en 4K place toujours l'ARC A770 en pole position, mais l'écart avec les RTX 3090 et 4090 n'est que de 0,1 FPS. Autant dire que la différence est nulle.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle carte graphique d'Intel a une carte à jouer face à la concurrence. Même si on ne peut raisonnablement pas comparer une ARC A770 à une GeForce 4090 ou une 3090 pour le jeu vidéo, Intel propose une carte qui tient la route pour la lecture vidéo. On espère maintenant qu'en matière d'encodage la carte sera également à la hauteur de toutes les espérances, comme annoncé par Intel en avril dernier.

Source : CapFrameX