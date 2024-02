Honor présente son MagicBook Pro 16, son PC dédié aux créateurs

Honor a profité du MWC de Barcelone pour dévoiler son tout nouveau PC portable : le MagicBook 16 Pro. Il s’agit d’un ordinateur dédié avant tout aux créatifs qui mise à la fois sur son processeur Intel Core Ultra ainsi que sur sa carte graphique Nvidia embarquée. Il peut aussi compter sur son design épuré et son grand écran de 16 pouces.

Il n’y a pas que les téléphones et les tablettes chez Honor ! Le constructeur chinois a ainsi profité du salon de Barcelone pour présenter le MagicBook Pro 16, son nouvel ordinateur portable dédié aux créatifs.

Comme son nom l’indique, il dispose d’un écran de 16 pouces ; une dalle IPS LCD d’une définition de 3072 x 1920 pixels avec un taux de rafraîchissement à 165 Hz au maximum. A l’intérieur, on trouve un processeur Intel Core Ultra 7 155H. Comme tous ses concurrents, Honor met en avant les performances IA du processeur, mais c’est surtout sur sa gestion de l’autonomie que le CPU se montre intéressant.

Honor dévoile un MagicBook Pro 16 au design plaisant

L’autre gros avantage du PC, c’est la présence d’une carte graphique embarquée Nvidia GeForce RTX 4060, de quoi séduire les créatifs qui ont besoin de puissance pour travailler, mais aussi pour jouer. D’ailleurs, Honor annonce être le partenaire du jeu Black Myth Wukong prévu pour la fin de l’année.

Nous avons pu approcher le PC sur le stand Honor du MWC et nous avons surtout été séduit par son design. La marque a choisi la simplicité avec un visuel épuré mais efficace, servi par deux coloris qui apportent une touche d’originalité : blanc et violet. Petit idée sympathique, la connectique est partagée entre la tranche gauche (deux ports Thunderbolt 4) et la charnière (HDMI, deux ports USB Type-A et un port d’alimentation).

Même s’il embarque une carte graphique dédiée, le PC a tout de même l’avantage de peser moins de deux kilos, accusant 1,79 kilo sur la balance (données constructeur). Dernier point important, le MagicBook 16 Pro tourne sur Windows 11 avec la suite d’Honor installée par défaut. De fait, une grande convergence avec votre smartphone ou tablette Honor est possible, comme du copier-coller instantané ou du transfert rapide de fichiers.

Pour le moment, nous n’avons pas de prix pour ce MagicBook 16 Pro. Il est lancé en Chine, mais il faudra attendre le deuxième trimestre 2024 pour une sortie en Europe.