Google Maps déploie le compteur de vitesse pour iOS et Apple CarPlay, voici comment l’activer

La semaine dernière, des utilisateurs avaient déjà repéré l'arrivée d'un indicateur de vitesse sur Google Maps pour iOS. Google vient de confirmer cette fonctionnalité et annonce son déploiement mondial qui inclut également Apple CarPlay.

La semaine dernière, des utilisateurs ont remarqué l'apparition d'un indicateur de vitesse sur Google Maps pour iOS. Déjà présent sur Android, il a fait son apparition sur certains iPhones.

Google Maps pour iOS et Apple CarPlay intègre désormais cet affichage de la vitesse en temps réel. Repéré pour la première fois sur Reddit, un utilisateur d'iPhone 14 Pro a rapporté avoir vu ce compteur de vitesse sur son application, alors qu'il était absent sur l’iPhone 14 Pro Max. Google a confirmé que cette fonctionnalité est maintenant en phase de déploiement global. L'introduction de cette fonctionnalité sur iOS a d'abord été limitée à certaines régions et à un groupe restreint d'utilisateurs, suggérant que la société était en phase de test pour évaluer la réaction des utilisateurs et résoudre d’éventuels problèmes avant une diffusion plus large.

Le compteur de vitesse pour iOS et Apple CarPlay peut afficher des alertes personnalisées

Désormais, lorsqu’un utilisateur commence la navigation, la vitesse de son véhicule s'affiche en miles ou en kilomètres par heure, selon la région. L'icône de l'indicateur change de couleur en fonction de la vitesse détectée et incite subtilement les conducteurs à respecter les limitations. Google explique bien dans sa page de support que cette fonction est uniquement à titre informatif et recommande aux conducteurs de se fier au compteur de leur véhicule pour connaître leur vitesse réelle.

Voici comment activer l'indicateur de vitesse et les limites de vitesse dans Google Maps :

Ouvrez votre profil

Accédez aux paramètres de navigation

Choisissez les options de conduite

Activez l'indicateur de vitesse et les limites de vitesse

Google a commencé le déploiement mondial de cette fonctionnalité pour les utilisateurs iOS et Apple CarPlay. Cette mise à jour arrive cinq ans après son lancement sur Android, où elle a d'abord été limitée à certains marchés avant d'être étendue à plus de 40 pays en 2019. Dans Waze, les utilisateurs apprécient depuis longtemps de pouvoir non seulement afficher leur vitesse actuelle, mais aussi de recevoir des alertes en cas de dépassement des limites. Ces fonctions peuvent être personnalisées en fonction des préférences de chacun, ce qui permet aux conducteurs de définir des seuils spécifiques pour les alarmes.

Source : Techcrunch