Linky : non, le compteur n’a pas de caméra pour vous espionner

Au fil des années, le compteur Linky a suscité des inquiétudes diverses et variées chez les utilisateurs. Depuis quelques temps, on observe un nombre croissant d'usagers qui ont décidé de coller du scotch sur la LED du compteur connecté d'Enedis, par peur qu'il s'agisse d'une caméra espion. Ce n'est évidemment pas le cas.

Depuis son introduction il y a quelques années, le compteur connecté d'Enedis a suscité de nombreuses inquiétudes chez les utilisateurs. L'appareil a été accusé à de multiples reprises de provoquer des problèmes de santé chez les personnes électrosensibles (maux de tête, fatigues chroniques, insomnies et vertiges).

A ce sujet, Enedis a perdu son procès face à 13 plaignants atteints d'électrosensibilité en janvier 2022. L'entreprise a été condamnée à “dépolluer l'électricité” fournie aux utilisateurs atteints d'EHS sous peine de leur verser 500 € chacun par jour de retard.

Ce n'est pas la seule polémique autour du Linky, qui a été soupçonné pêle-mêle d'afficher des risques plus importants d'incendie ou de surconsommation. Le Linky est également particulièrement vulnérable face aux fourmis. Pour cause, un millier de compteur tombent en panne chaque année à cause de ces insectes.

Des utilisateurs persuadés que le Linky les espionne

Mais dernièrement, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux une nouvelle tendance étrange : coller du scotch sur la LED du Linky. Pourquoi ? En vérité, la justification est très simple. Certains utilisateurs craignent que cette LED abrite en réalité une caméra cachée, qui serait exploitée par la société pour espionner leurs faits et gestes.

Face à l'inquiétude grandissante des usagers, Enedis a décidé de prendre la parole pour les rassurer. Comme vous en pouvez vous en douter, cette lumière clignotante ne cache pas une caméra. Au contraire, il s'agit d'un indicateur pour consulter rapidement sa consommation d'énergie.

Un simple indicateur de votre consommation d'énergie

“Le compteur Linky clignote plus ou moins rapidement de manière à vous indiquer la quantité d'électricité consommée. Plus la fréquence du clignotement s'accélère, plus votre consommation est en augmentation. Il vous suffit de brancher ou de débrancher un de vos appareils électriques pour constater cela”, explique Enedis sur la FAQ dédiée au compteur.

Par ailleurs, l'entreprise rappelle que son compteur connecté respecte la vie privée des utilisateurs. “Aucune information personnelle (ni nom, ni coordonnées bancaires) n'est transmise par le compteur. Le client reste le propriétaire de ses informations de consommation”. En outre, la société précise que le Linky ne connaît pas le détail des consommations de chaque appareil électrique d'un foyer.