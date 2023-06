Roborock annonce le S7 Max Ultra, l’aspirateur-robot haut de gamme, mais accessible

Roborock annonce un nouveau membre dans sa famille d’aspirateurs-robots haut de gamme, le Roborock S7 Max Ultra. Ce dernier représente ce que la compagnie propose de mieux en la matière… après les Roborock S8 Pro.

Le Roborock S7 Max Ultra est un aspirateur-robot se présentant sous la forme désormais classique d’un « palet roulant ». Doté de « puissantes fonctions de nettoyage et d’une application intelligente », il fonctionne en tandem avec le Robodock, la station multifonction 6-en-1 que l’on retrouve sur le nec plus ultra de la série, le Roborock S8 Pro Ultra. Cette dernière dispose de « fonctions de lavage et de séchage de serpillière, d’autovidage, d’auto-remplissage, d’auto-nettoyage et de chargement rapide ».

La segmentation des produits à laquelle se livre Roborock est pour le moins déroutante. Tout en inaugurant la série S8, la compagnie pékinoise nous propose le Roborock S7 Max Ultra, un robot aspirateur-laveur de haut de gamme conçu sur la même plateforme que les S7 MaxV, S7 Pro Ultra et autre S7+. Ce qu’il faut retenir de cette profusion de références, c’est que le Roborock S7 Max Ultra représente en termes de prix comme de performances ce que la compagnie proposait de mieux… l’année dernière. Il hérite ainsi de certaines fonctionnalités du Roborock S8 Pro Ultra, sans les proposer toutes, la double brosse par exemple.

Le Roborock S7 Max Ultra partage la même station d’accueil que le S8 Pro, pour un prix plus doux

Tout comme les Roborock S8 et S8 Pro, le Roborock S7 Max Ultra devrait proposer une aspiration et une navigation efficaces. Il jouit en effet de la même station d’accueil 6-en-1 que les appareils de la gamme S8, même s'il affiche une puissance d’aspiration sensiblement inférieure, à 5500 Pa (contre 6000 Pa pour les S8). Il devrait nettoyer aussi bien les sols durs que les moquettes et tapis, grâce au système de nettoyage « VibraRise, qui soulève automatiquement la serpillière lors de son passage sur des tapis et frotte les sols à une fréquence de 3 000 fois par minute ».

Roborock a également soigné la partie logicielle de son produit. L’application mobile Roborock permet entre autres fonctionnalités de créer des « no-go zones », de cartographier rapidement de nouvelles pièces, ou encore de créer des programmes de nettoyage personnalisés. Le S7 Max Ultra sera disponible en ligne dès le 15 juin au prix public conseillé de 1199 €.