Linky : ils reçoivent une facture de 180 000 € après une erreur de relevé

On imagine la surprise de ce couple du Nord de la France qui a reçu une facture EDF s’élevant à 180 000 €. Ce dernier n’avait évidemment pas consommé assez d’électricité pour arriver à ce montant et a immédiatement contacté le distributeur pour mettre au clair cette affaire. Finalement, le problème venait du compteur Linky. Ils n’auront pas à payer à quoi que ce soit.

Si le compteur Linky n’est absolument pas dangereux pour la santé — en témoignent les multiples études de l’ANFR sur le niveau d’ondes émis — il n’en reste pas moins un appareil électronique sujet à quelques bugs bien agaçants. Sans pour autant arriver à l’extrême, comme ce couple breton qui a vu son boîtier exploser en pleine nuit, déclarant un incendie dans leur maison, une facture un peu trop salée peut gâcher le quotidien de ses utilisateurs.

Julie et son marin, habitants de la commune d’Attin dans le Pas-de-Calais, en ont fait l’amère expérience. En épluchant les factures de leur kiosque à pizzas, ils découvrent une facture de 179 527 euros envoyée par EDF. Consciente qu’il leur était impossible de consommer assez en un mois pour arriver à ce montant dantesque, Julie ne se laisse pas aller à la panique et contacte aussitôt le distributeur d’électricité. « Je suis tombée sur un monsieur très gentil qui a tout de suite reconnu une erreur », raconte-t-elle.

Une erreur dans le relevé du compteur Linky mène à une facture de 180 000 €

L’opérateur EDF détecte alors un souci technique au niveau du compteur Linky, qui « ne télétransmet plus les données de la consommation du kiosque en temps réel », explique Julie. « Un technicien serait venu effectuer un relevé en avril-mai. Nous n’avons pas été avertis car notre compteur est accessible depuis la rue. C’est peut-être là qu’une erreur a été faite, dans les chiffres communiqués ». Une bonne nouvelle pour le couple, qui n’aura donc pas à payer cette facture faramineuse.

EDF leur a également indiqué prendre en charge les frais d’opposition à la banque, ainsi que ceux d’intervention pour régler le problème. « Ils ont prévenu que ça pouvait prendre un peu de temps et nous ont informés qu’un technicien d’Enedis passerait aussi pour régler le souci de transmission des données du compteur Linky », précise la restauratrice. Une mésaventure qui se termine bien donc, mais qui pousse Julie et son mari à désormais effectuer eux-mêmes leurs relevés de compteur. « L’erreur est humaine, mais on s’en souviendra… »

