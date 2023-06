Linky : il vit sans électricité depuis un mois après avoir refusé le compteur connecté

Philippe, professeur à la retraite de Saône-et-Loire, fait partie des réfractaires au compteur Linky. Après avoir refusé son installation par Enedis, ce dernier a vu son électricité coupée du jour au lendemain il y a déjà un mois. Malgré ses problèmes de santé de plus en plus sérieux, celui-ci refuse encore de céder.

Depuis le 27 mai, Philippe vit sans électricité dans sa maison de Saône-et-Loire. Comme de nombreux autres foyers avant lui, cet ancien professeur d’arts plastiques et d’histoire de l’art a refusé le remplacement de son compteur électrique par un Linky au mois de mars. Après des semaines de bataille juridiques avec Enedis, il affirme que le gestionnaire du réseau lui a coupé le courant pour faire pression.

« On m’a dit : si vous ne voulez pas le Linky, vous aurez une coupure de courant. J’ai répondu “mais c’est illégal”. “Oui mais c’est ça ou rien” m’a-t-on dit », explique-t-il à France 3 Régions. Depuis, ce retraité n’a plus d’autres choix que d’apprendre à vivre sans électricité. Le jour, il profite de la lumière pour s’aérer l’esprit et recharger ses appareils électriques ainsi que stocker sa nourriture chez des amis. La nuit, il se déplace avec une lampe frontale sur le front.

Il affirme qu’Enedis lui a coupé le courant pour le forcer à accepter le compteur Linky

Seulement voilà, la situation ne va pas tarder à devenir urgente pour Philippe, qui souffre de soucis de santé depuis plusieurs années, qui l’obligent à utiliser un respirateur artificiel. « Mon médecin et mon pneumologue m’ont prescrit une affection de longue durée, une phase grave de ma maladie. J’ai des difficultés respiratoires chroniques, et ça depuis le 14 avril 2004 », explique-t-il. Résultat, il a perdu 6 kg depuis le début de son bras de fer avec Enedis.

Pour autant, Philippe n’est pas prêt de lâcher l’affaire. Le retraité a en effet porté plainte auprès de la gendarmerie, qui a ensuite contacté EDF qui lui a assuré ne pas être au courant de la coupure d’électricité. De son côté ; Enedis affirme que le remplacement du compteur a été autorisé par le tribunal judiciaire de Mâcon, mais ne touche mot de sa décision de couper le courant. Pour rappel, le compteur Linky n’est pas obligatoire. En cas de refus, vous devrez néanmoins faire le relevé annuel vous-mêmes, sous peine de payer l’intervention d’un technicien.

Source : France 3 Régions