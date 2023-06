Google ne sait pas pourquoi ses caméras Nest Cam sont hors-ligne, les utilisateurs sont furieux

De nombreux utilisateurs européens des caméras de surveillance Nest de Google se plaignent de ne pas pouvoir consulter leur flux en direct. Google reste muet sur le sujet.

« La Nest Cam est hors ligne, mais continue d’enregistrer les mouvements et envoie des notifications. Aucun flux en direct n’est possible. J’ai tout essayé », « la caméra s’affiche comme étant hors ligne dans l’affichage en direct, mais l’historique des vidéos est complet. On dirait que c’est un problème plus général, car de nombreuses personnes ont le même problème ». Les témoignages des utilisateurs de Nest Cam et d’autres accessoires domotiques de la gamme se suivent et se ressemblent sur les réseaux et sur le forum d’entraide de la compagnie.

Cette panne généralisée sur le système de diffusion en direct de Google Nest a été signalée dès hier par des utilisateurs britanniques. Depuis lors, de nombreux internautes du Vieux Continent se sont plaints des mêmes maux. Le plus étonnant dans cette affaire, c’est que Google, qui a très probablement constaté la défaillance, n’a pas averti ses clients. S’il ne fait aucun doute que la compagnie travaille activement à résoudre le problème, un tel silence est pour le moins suspect.

Il est impossible de consulter la diffusion en direct des caméras de surveillance Nest

De nombreux utilisateurs de la caméra de surveillance de Google ont constaté qu’elle fonctionne à nouveau correctement après l’avoir chargé à 100 % et redémarré, mais pour la majorité, rien ne s’est arrangé. Le streaming en direct des Nest Cam ne fonctionne plus, mais comme le précise 9 To 5 Google, « le problème n’empêche que l’affichage en direct dans l’application Home. En cliquant et en remontant de quelques minutes, vous verrez que la caméra fonctionne et qu’elle télécharge bien l’historique des vidéos ».

La gamme d’accessoires domotiques de Google subit des pannes de plus en plus fréquentes, à tel point que nombre de clients se demandent s’ils ont bien fait d’opter pour cette marque. Que l’on parle du problème de burn in du Nest Hub Max ou du problème de migration des thermostats Nest vers Google Home, il semble que l’écosystème de Google a un véritable problème de stabilité.

