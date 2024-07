L’impression 3D pourrait révolutionner les batteries des voitures électriques, voici comment

L'impression 3D s'apprête à révolutionner l'industrie des batteries pour voitures électriques. Grâce à cette technologie, leur coût de production pourrait chuter, leur durabilité augmenter, et leur recyclage être grandement facilité.

Les technologies liées aux voitures électriques évoluent rapidement. Les innovations se succèdent pour les améliorer sur tous les fronts. Par exemple, Talent New Energy développe des batteries à électrolyte solide qui promettent jusqu’à 2 000 km d’autonomie, tandis que des chercheurs européens proposent des algorithmes de recharge innovants pour doubler la durée de leur vie. Ces avancées montrent l'importance de l'innovation dans ce secteur en pleine expansion.

SK On, un géant sud-coréen de la fabrication de batteries, et Sakuu, une start-up californienne pionnière en impression 3D, unissent leurs forces pour industrialiser la production de batteries imprimées en 3D. La société américaine maîtrise déjà cette technologie et a prouvé sa capacité à produire des exemplaires fonctionnels qui s’adaptent à toutes les formes.

Ces batteries imprimées en 3D sont plus faciles à recycler

L'impression 3D des batteries pourrait révolutionner le secteur. En effet, cette méthode pourrait réduire de moitié les coûts de production. De plus, ces modèles imprimés en 3D promettent une durée de vie plus longue sont plus faciles à recycler, ce n’est pas la “Vallée de la batterie” en France qui va s’en plaindre. SK On, le cinquième plus grand fabricant de batteries au monde, y voit une opportunité pour se démarquer et attirer de nouveaux partenaires. L’utilisation de la plateforme Kavian de Sakuu permet d’éliminer l’usage de solvants ce qui rend le processus directement plus écologique et économique.

Sakuu a déjà une ligne pilote en fonctionnement depuis décembre 2022 qui produit des batteries de haute performance et entièrement fonctionnelles. Ce partenariat prévoit également de planifier des gigafactories pour augmenter les capacités de production à grande échelle d'ici 2030. L'entreprise vise une production annuelle de 200 GWh, ce qui équivaut à la capacité de batterie nécessaire pour environ 2,5 millions de voitures électriques. SK On, déjà implanté aux États-Unis avec deux usines, prévoit d’étendre sa présence via des co-entreprises avec Ford et Hyundai, et a récemment signé un accord avec ExxonMobil pour assurer l’approvisionnement en lithium nécessaire à cette expansion.

Source : businesswire