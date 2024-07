La “Vallée de la batterie” en France s’apprête à accueillir une nouvelle usine de recyclage

Une nouvelle usine de recyclage de batteries lithium-ion va ouvrir dans le nord de la France. Hydrovolt, entreprise norvégienne, prévoit de lancer cette unité à Hordain, près de Valenciennes. Prévue pour mi-2025, cette initiative consolide la position de la région comme épicentre de cette activité du futur en Europe.

Le secteur du recyclage des batteries connaît un essor considérable en Europe avec la transition vers les véhicules électriques. La gestion durable des batteries usagées est devenue un enjeu crucial pour réduire l'empreinte carbone et optimiser l'utilisation des ressources. La région des Hauts-de-France, surnommée la “Vallée de la batterie“, se positionne comme un acteur clé dans cette dynamique grâce à l'implantation de nouvelles usines spécialisées.

Hydrovolt est une entreprise norvégienne spécialisée dans le recyclage des batteries lithium-ion. Cette dernière a récemment annoncé la construction d'une usine à Hordain, près de Valenciennes. Ce site, choisi pour sa position stratégique en Europe, permettra de recycler les batteries des voitures électriques, en extrayant des matériaux précieux comme le lithium, le nickel et le cobalt.

Hydrovolt va ouvrir un centre de recyclage des batteries de voitures électrique mi-2025

Alors que Renault pensait être le pionnier du recyclage des batteries en Europe, Hydrovolt vient renforcer la concurrence avec cette nouvelle initiative. L'activité de ce nouveau site de 3000 m2 devrait commencer à la mi-2025, une fois les permis d'exploitation obtenus.

L'implantation d'Hydrovolt dans les Hauts-de-France n'est pas un hasard. La région, autrefois dominée par les industries minières et sidérurgiques, a su se réinventer en devenant un pôle spécialisé dans les batteries pour véhicules électriques. Avec quatre gigafactories en construction et plusieurs sites de recyclage déjà opérationnels, la “Vallée de la batterie” est en pleine expansion. La société prévoit d'embaucher entre 10 et 20 salariés pour cette nouvelle unité de recyclage, bien que le montant de l'investissement reste à préciser.

L'usine de recyclage de Hordain permettra de récupérer jusqu'à 95 % des métaux présents dans les batteries usagées selon leurs informations. Les matériaux recyclés seront réintégrés dans la production de nouvelles batteries. En développant cette nouvelle capacité de recyclage, Hydrovolt vise à maintenir sa position de leader européen et à réduire la dépendance aux matériaux extraits des mines, tout en répondant à la demande croissante de batteries due à l'électrification des transports.

Source : Hydrovolt