L’iMac 24″ 2021 acidulé a déjà droit à un unboxing quatre jours avant la sortie officielle

Les derniers iMacs 24″ acidulés de 2021 vous font envie ? Un youtubeur chinois a réussi l'exploit de mettre la main sur une boîte d'iMac à plusieurs jours de sa sortie officielle. L'occasion de découvrir tous les accessoires que Apple inclut avec l'appareil, ainsi que le fonctionnement du nouveau capteur TouchID sur les nouveaux claviers Magic Keyboard.

Le design des derniers iMac 24″ présentés par Apple en 2021 ne fait pas que des émules, mais dans l'ensemble les commentaires sont plutôt positifs. Apple a en effet affiné l'appareil à un niveau inouï : il est désormais à peine aussi épais que l'iPad Pro, et supprime, pour la première fois, la petite pomme sur la face avant.

Surtout, Apple a décidé cette année d'adopter une série de coloris acidulés qui ne sont pas sans rappeler la série culte des iMac qu'Apple a lancé après le retour de Steve Jobs. On peut en effet les acheter en bleu, vert, rose, argent, jeune, orange ou mauve. Les coloris sont en fait un alliage de deux tons différents.

Découvrez le premier unboxing de l'iMac 24″ de 2021

Une couleur primaire, assez intense, recouvre le dos et et les côtés de l'appareil. Un ton plus pastel est utilisé pour la couleur du pied et du menton sous l'écran – qui persiste car c'est là qu'Apple a mis sa nouvelle carte-mère équipée d'une puce M1. Ce ton plus pastel sert également de couleur d'accentuation sur les côtés du trackpad ainsi que pour le clavier.

Dans ce tout premier Unboxing, on découvre la boîte de l'iMac 24″ en couleur jaune, quatre jours avant sa sortie officielle vendredi 21 mai 2021. Premier constat : Apple a adapté la boîte très premium de l'appareil à son coloris. L'anse de transport, en tissu, est de la même couleur, par exemple, que la machine.

Une fois la boîte ouverte, on est accueilli par un plastique de protection avec le mot Hello de la même couleur que le coloris de la machine. Sous l'iMac on découvre un ensemble étonnamment fourni d'accessoires, eux-aussi dans un coloris jaune. Il y a le nouveau trackpad, le nouveau Magic Keyboard avec bouton TouchID, un câble tressé USB-C vers Ligthning jaune, le bloc d'alimentation avec Ethernet intégré et son câble jaune MagSafe, une Magic Mouse elle aussi aux accents jaunes et de la documentation.

Le reste de la vidéo, en cantonnais, montre le fonctionnement du nouveau clavier avec TouchID – comme on pouvait s'y attendre, il n'y a rien de particulier, le composant biométrique fonctionne exactement pareil que sur les MacBook Pro. On découvre des vues de la machine in situ sur divers angles. La vidéo se conclut sur des benchmarks avec des scores du même ordre que d'autres machines équipées de la puce M1.