Lidl : voici la 1re voiture aux couleurs de la marque, on vous laisse apprécier son esthétisme

Après avoir lancé des pulls et des baskets aux couleurs de Lidl, l'enseigne allemande a décidé d'aller plus loin à l'occasion du premier anniversaire de l'application Lidl Plus. En effet, l'entreprise met en jeu trois Mini 3 portes arborant elles aussi les couleurs flashy de la marque.

Lidl a pris l'habitude depuis plusieurs années de s'aventurer sur des marchés disons inattendus pour une enseigne de hard-discount. On se souvient par exemple de sa smartwatch à 39,99 €, de son smartphone lancé en partenariat avec GigaSet à 70 €, ou encore de sa volonté de commercialiser des voitures électriques sous la marque Elaris.

Dernièrement, Lidl s'est également illustré en lançant des pulls et des baskets aux couleurs de l'enseigne allemande. Or et à l'occasion du 1er anniversaire de l'application Lidl Plus, l'entreprise a décidé d'aller plus loin.

Lidl fait gagner une Mini aux couleurs de l'enseigne

En effet, Lidl a annoncé ce 26 septembre 2022 une collaboration avec le constructeur automobile Mini. Trois Mini 3 portes aux couleurs emblématiques de l'enseigne vont être mises en jeu. Le jeu de concours pour ces Mini X Lidl sera ouvert dès ce mercredi 28 septembre 2022, et chaque client titulaire de la carte Lidl Plus obtiendra une participation à chaque tranche de 30 € d'achat effectuée.

Vous pourrez tenter votre chance du 3 octobre au 13 novembre 2022. Bien entendu, les Mini X Lidl ne sont pas les seuls lots en jeu. Seulement, Lidl n'est pas encore rentré dans le détail les concernant. Précisons que ce coup marketing part d'un poisson d'avril lancé par AutoMoto ce 1er avril 2022. En effet, le média spécialisé avait alors annoncé le lancement d'un SUV Lidl Low Cost.

Comme le précise le directeur exécutif Achat et Marketing de Lidl France Michel Biero, l'idée lancée par AutoMoto a fait son chemin et voilà pourquoi l'enseigne a décidé de faire de cette blague une réalité. “Forte d'une attitude cool et audacieuse, Lidl poursuit sa stratégie d'enseigne de proximité. Plus qu'une tendance, avec ce concours, Lidl fait de ses couleurs identitaires une véritable signature, un sien de ralliement et une arme de séduction”, assure la marque dans son communiqué officielle. Notez bien que pour l'instant, nous n'avons aucune information sur la Mini, comme sa motorisation ou les options embarquées.