Lidl reprend la vente de ses produits domotiques à prix cassés le 1er mars 2021

Le 1er mars prochain, Lidl mettra en vente une deuxième vague de produits domotiques. En début de mois, l'enseigne de hard discount s'est lancée sur le secteur des produits connectés pour la maison en rencontrant un franc succès. Celle-ci réitère donc l'opération, toujours dans l'objectif de diversifier son offre.

Cela fait maintenant quelques temps que Lidl cherche à conquérir d'autres secteurs d'activités, avec plus ou moins de succès. L'enseigne est parvenu à drastiquement baisser les prix de certains appareils, comme les écouteurs sans fil, les montres connectées, ou encore, plus récemment, les smartphones. Ces produits rencontrent très certainement leur public, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous.

Mais s'il y a un domaine où Lidl rencontre un franc succès, c'est bien la domotique. Le 1er février dernier, la firme a cassé les prix des ampoules, prises et radiateurs connectés en lançant sa propre gramme de produits. Les clients ne se sont pas faits attendre, puisque que certains appareils ont rapidement été affichés en rupture de stock. De nombreux utilisateurs n'ont donc pas pu mettre la main sur le hub et les objets associés vendus à prix réduit. Mais ce n'est qu'à charge de revanche, puisque ces derniers seront de retour le 1er mars prochain.

La deuxième vague arrive le 1er mars 2021

Dans un communiqué, la marque annonce que “certains produits seront à nouveaux disponibles. Pour les retardataires, il est toujours temps !”. Les clients pourront retrouver l'applique murale LED d'extérieur, l'ampoule LED RGB, la multiprise USB ou encore le kit Starter Pack avec 3 ampoules connectées + télécommande + hub à 49,99 €. “Tous les indispensables pour une maison intelligente [seront] à retrouver dans les 1550 supermarchés de l'enseigne lundi 1er mars”, annonce Lidl.

Parmi les articles proposés, on retrouve également une multiprise fonctionnant avec le protocole Zigbee. Les ampoules LED sont vendues à un prix entre 7,99 et 9,99 €, tandis que les appliques murales sont commercialisées à 29,99 €. Bien moins cher que ses concurrents donc, ce qui permet d'équiper toute sa maison en appareils connectés. Le tout est contrôlable à partir de l'application dédiée sur Android et iOS.