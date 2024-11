Amateur de vélo tout-terrain, cet outil va vous faciliter la vie

Un nouvel outil discret pourrait devenir le compagnon indispensable de vos virées en vélo tout-terrain en s'occupant d'un aspect bien précis, mais important, sans que vous ayez à y penser.

Si de plus de plus de personnes privilégient le vélo électrique pour leurs déplacements quotidiens, certaines ne sortent le 2 roues que le week-end. Elles se rendent alors en montagne ou dans un endroit un tant soit peu sauvage avant d'avaler les kilomètres à toute vitesse. Que ce soit sur un vélo tout-terrain ou “gravel bike“, le véhicule doit absorber au maximum les aspérités du chemin, et cela passe entre autres par des pneus correctement gonflés.

Pas de secret pour le savoir : il faut vérifier leur pression régulièrement. Bien sûr, si vous comptez rouler une heure ou deux, ce n'est pas forcément utile. Mais dès que le parcours s'allonge, ou si vous recherchez la performance, le moindre dixième de bar peut faire toute la différence. Afin de vous soulager des arrêts pour contrôler vos pneus, la startup américaine Outrider a mis au point un petit appareil du même nom très pratique.

Cet accessoire dédié aux VTT va devenir le meilleur allié de vos virées en deux roues

Le Outrider est un lecteur de pression en temps réel. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, il prend la forme d'une petite bande de métal noir flexible avec un trou au milieu. C'est là que passe la tige de la valve. L'appareil fonctionne uniquement sur des pneus “tubeless” (sans chambre à air) avec une largeur de jante minimale de 19 mm. Pas besoin de câble, la lecture et la transmission des résultats se font sans fil.

Actuellement, seul les appareils Garmin peuvent afficher la pression calculée, mais le constructeur prévoit d'étendre la compatibilité à d'autres marques. Avec son poids de 3,5 grammes, pas besoin d'équilibrer le pneu sans Outrider (à moins que vous en branchiez un autre pour avoir la pression des deux). Le capteur fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter dont l'objectif a été largement dépassé. Il coûte 39 $ au plus bas (environ 36 €), avec une livraison prévue en janvier 2025.