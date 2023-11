Les mannequins générés par l’IA risquent de débarquer en force. Elles sont belles, ne coutent rien, et ne font pas de caprices, à l’instar de Aitana, la création du studio barcelonais The Clueless.

L’agence de mannequins décrit Aitana comme une créatrice de contenu « forte et déterminée », fan de jeux vidéo et de fitness. Ce qui la démarque du lot, c’est sa chevelure rose distinctive, et le fait qu’elle est totalement synthétique. Aitana Lopez est une création du studio barcelonais The Clueless, une agence de mannequins IA qui se donne pour mission de « redéfinir le monde des influenceurs et de transcender le domaine ».

Lorsqu’OpenAI, la compagnie créatrice de ChatGPT, avait publié la liste des 34 emplois qui ne seront pas menacés par l’IA, le mannequinat ne faisait bien évidemment pas partie de la liste. Ce dernier exemple en provenance d’Espagne en est l’illustration parfaite. Pourquoi créer son propre mannequin avec l’intelligence artificielle alors que les influenceurs et les mannequins aspirants courent les rues ? Dans un entretien accordé à Euronews, Rubén Cruz, le directeur de l’agence, explique son raisonnement.

Cette agence de com’ remplace ses influenceurs par un modèle créé par l’IA

Selon M. Cruz, de nombreux projets de The Clueless étaient « suspendus ou annulés en raison de problèmes indépendants de notre volonté. Souvent, c’était la faute de l’influenceur ou du mannequin et non des problèmes de conception. Nous avons créé Aitana pour pouvoir mieux vivre et ne pas dépendre d’autres personnes qui ont un ego, qui ont des manies ou qui veulent simplement gagner beaucoup d’argent en posant ».

Le concept rencontre un joli succès. AItana Lopez compte pas moins de 122 000 followers sur Instagram, et selon ses concepteurs, elle peut leur rapporter jusqu’à 10 000 E par mois. Elle est d’un réalisme si saisissant que des personnalités du show-business lui écrivent parfois en message privé pour obtenir un rendez-vous dans la vraie vie. Le concept est certes avantageux pour ses créateurs, mais certaines critiques s’élèvent déjà quant à la recrudescence de modèles générés par l’IA qui proposent un idéal de perfection physique impossible à atteindre, et donc nocif pour la santé mentale des plus vulnérables.