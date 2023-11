Les fusées SpaceX créent des trous lumineux dans le ciel et c’est un problème

La multiplication des lancements de fusées entraîne celle d'un phénomène visible à l’œil nu. Des boules de lumières rouges persistantes qui sont en fait des trou dans la ionosphère.

Après un feuilleton qui a tenu en haleine les passionnés de conquête spatiale pendant des mois, la fusée Starship de SpaceX a enfin décollé le 18 novembre dernier. Il s'agissait de son deuxième vol d'essai, et c'est un finalement succès en demi-teinte pour l'agence spatiale d'Elon Musk. Ce n'est pas tant le lancement en lui-même qui a retenu l'attention de certains astronomes, mais ses effets sur notre atmosphère. Un phénomène bien connu commence en effet à prendre de l'ampleur avec la multiplication des lancements signés SpaceX. Il faut dire que l'agence s'occupe même des satellites européens.

Baptisé “aurore SpaceX”, il s'agit de la formation d'une grosse boule de lumière rouge dans le ciel. Dans le cas de la société américaine, elle est causée par la combustion du second étage de la fusée tandis qu'il retombe vers la Terre. La “tâche” qui en résulte est visible à l’œil nu et persiste pendant quelques secondes. En réalité, c'est un trou dans la ionosphère, une couche de l'atmosphère terrestre située entre 60 et 1000 km du sol. Stephen Hummel, astronome à l'observatoire McDonald au Texas, explique qu'il en voit 2 à 5 par mois.

Les astronomes s'inquiètent des boules de lumière créées par les fusées SpaceX

Ces trous atteignent des tailles impressionnantes. Celui laissé par un élément du lanceur Falcon 9 de SpaceX en 2018 faisait 900 km de diamètre. On pense qu'il a causé des erreurs de localisation dans certains systèmes GPS. Pas de beaucoup, un mètre environ. Ce genre de problèmes deviendrait cependant de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. En plus de perturber les transmissions par ondes radio, les “aurores SpaceX” pourraient avoir des effets encore inconnus.

“Leur impact sur l'astronomie est encore en cours d'évaluation. Les satellites Starlink sont un problème connu, mais les effets des lancements de fusées eux-mêmes font l'objet d'une attention croissante”, précise Stephen Hummel. Mois alarmistes, d'autres scientifiques y voient plutôt une opportunité d'étudier comment le trafic spatial grandissant impacte la ionosphère.

Source : spaceweather.com