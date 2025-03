L’IA pourrait dépasser l’intelligence humaine dès 2027 : sommes-nous fichus ?

L’intelligence artificielle progresse à une vitesse impressionnante. Certains experts estiment qu’elle pourrait dépasser l’intelligence humaine dès 2027. Mais un obstacle technique pourrait ralentir cette évolution.

L’intelligence artificielle connaît une progression fulgurante et transforme de nombreux secteurs. Des modèles comme ChatGPT ou Claude deviennent de plus en plus performants et réalisent des tâches complexes autrefois réservées aux humains. Cette avancée technologique pousse les entreprises à investir massivement pour développer des systèmes toujours plus sophistiqués, capables d’analyser, de créer et de prendre des décisions avec une précision inédite.

Lors d’un entretien avec le Wall Street Journal, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, a estimé qu’une intelligence artificielle plus performante que l’humain pourrait voir le jour d’ici 2027. Cette avancée, appelée intelligence artificielle générale (AGI), permettrait aux machines d’exécuter n’importe quelle tâche intellectuelle au même niveau, voire mieux, que nous. Cependant, cette évolution dépend d’un facteur clé : la disponibilité des processeurs nécessaires pour faire tourner ces modèles de plus en plus puissants.

L’IA progresse vite, mais son développement est freiné par le manque de GPU

Si l’AGI semble proche, un problème majeur pourrait ralentir son émergence : le manque de puissance de calcul. OpenAI et Anthropic, deux leaders du secteur, peinent déjà à répondre aux besoins énergétiques et matériels de leurs modèles d’IA actuels. Sam Altman, PDG de la première, a récemment admis que l’entreprise ne pouvait pas déployer GPT-4.5 à grande échelle en raison d’une pénurie de GPU. Dario Amodei estime que d’ici 2026, Anthropic pourrait nécessiter plus d’un million de puces pour continuer à améliorer ses IA.

Face à cette accélération, Google veut aussi garder son leadership. Sergey Brin, cofondateur de l’entreprise, a récemment demandé à ses équipes d’accélérer leurs recherches sur l’AGI, en s’appuyant sur l’IA elle-même pour améliorer ses propres modèles.

Pendant ce temps, l’impact de l’IA sur le travail inquiète de nombreux experts. Bill Gates a déclaré qu’elle remplacerait progressivement les humains dans la plupart des métiers, notamment dans la production, la logistique et l’agriculture. Pourtant, Sam Altman adopte une vision plus nuancée. Selon lui, l’AGI arrivera rapidement mais entraînera “surprenamment peu” de bouleversements sociaux. Alors, faut-il s’inquiéter ? Cette technologie va sans doute bouleverser certains secteurs, mais son avenir dépendra avant tout des décisions humaines : comment elle sera encadrée, utilisée et intégrée dans la société.