ChatGPT-4.5 débarque : voici les nouveautés et comment y accéder

OpenAI vient de lancer une nouvelle version de son célèbre chatbot. ChatGPT-4.5 promet des conversations plus naturelles, des réponses plus rapides et moins d’erreurs. Avec cette mise à jour, l’intelligence artificielle franchit un nouveau cap et pourrait bien surprendre ses utilisateurs.

ChatGPT continue de s’améliorer avec une version encore plus performante. Après avoir dévoilé GPT-4o il y a quelques mois, OpenAI passe à l’étape suivante avec GPT-4.5. Cette mise à jour met l’accent sur la fluidité des échanges et une meilleure compréhension des demandes. Contrairement aux précédentes évolutions, ce modèle ne cherche pas à battre des records en logique pure, mais à offrir une interaction plus naturelle et intuitive. La société veut ainsi affiner son IA avant le lancement d’un futur GPT-5, attendu avec impatience.

Cette nouvelle version apporte plusieurs améliorations majeures. ChatGPT-4.5 répond plus rapidement, génère des textes plus clairs et comprend mieux le contexte des conversations. OpenAI assure aussi que les erreurs sont moins fréquentes, grâce à un entraînement amélioré qui permet au chatbot d’éviter les réponses incohérentes. Autre nouveauté, il sait mieux adapter son ton et ses réponses en fonction de la situation, ce qui le rend plus agréable à utiliser.

ChatGPT-4.5 devient plus humain et plus performant

Selon Sam Altman, PDG d’OpenAI, c’est le premier modèle qui donne vraiment l’impression de parler à une personne réfléchie. ChatGPT-4.5 est capable de mieux analyser les nuances des conversations et de proposer des réponses plus pertinentes. Il reste aussi dix fois plus efficace que GPT-4, ce qui permet d’obtenir des réponses plus rapidement tout en consommant moins de ressources. l’entreprise insiste sur le fait que ce modèle ne cherche pas à écraser les benchmarks habituels, mais à rendre les échanges plus naturels.

Pour l’instant, seuls les abonnés Pro qui payent 200$ par mois peuvent accéder à ChatGPT-4.5. OpenAI avait prévu de l’ouvrir aussi aux abonnés Plus dès le lancement, mais la demande est tellement forte que l’entreprise manque de puissance de calcul. Sam Altman a annoncé que des milliers de nouveaux serveurs seront ajoutés dans les prochains jours, permettant un déploiement progressif. La société n’a pas précisé si la version gratuite en bénéficiera à l’avenir, mais il faudra probablement attendre encore plusieurs semaines avant que l’accès soit élargi.

https://twitter.com/sama/status/1895203654103351462