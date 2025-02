Google veut créer l’IA ultime, voici son plan pour y arriver avant les autres

La course à l’intelligence artificielle atteint un tournant décisif. Google veut aller encore plus vite pour atteindre l’AGI, une IA aux capacités cognitives comparables à celles d’un humain. Sergey Brin, cofondateur de l’entreprise, appelle ses équipes à redoubler d’efforts pour garder une longueur d’avance.

Depuis plusieurs années, les géants de la tech investissent massivement dans l’intelligence artificielle. OpenAI a marqué un tournant avec ChatGPT, tandis que Meta développe ses propres modèles avancés. Chacun veut être le premier à atteindre l’intelligence artificielle générale (AGI), une IA capable d’apprendre et de raisonner comme un humain. Cette compétition s’intensifie, et les entreprises accélèrent leurs recherches.

Chez Google, cet objectif est plus que jamais une priorité. L’entreprise a déjà dévoilé Gemini, un modèle avancé conçu pour rivaliser avec les solutions d’OpenAI. Mais pour Sergey Brin, cofondateur de la société, ces avancées ne suffisent pas. Dans une note interne adressée aux employés, il affirme que la course vers l’AGI est en train de s’accélérer et que l’entreprise doit redoubler d’efforts pour garder son leadership.

Sergey Brin demande aux équipes de Google de travailler plus pour atteindre l’AGI

Dans ce message envoyé aux membres de l’équipe Gemini, Sergey Brin insiste sur l’urgence de la situation. Selon lui, Google possède déjà tous les éléments nécessaires pour remporter cette course, mais il faut aller encore plus vite. Il met en avant une approche clé : utiliser l’IA elle-même pour améliorer ses propres modèles. En d’autres termes, la société veut que son intelligence artificielle contribue activement à son propre développement, ce qui pourrait accélérer considérablement les progrès vers l’AGI.

Brin appelle aussi à un engagement plus fort des employés. Il recommande une présence au bureau tous les jours et estime que 60 heures de travail par semaine sont idéales pour maximiser la productivité. Cette stratégie vise à accélérer le développement, mais elle met également la pression sur les équipes. Pendant ce temps, OpenAI et d’autres entreprises comme Meta poursuivent leurs propres recherches sur l’AGI. Sam Altman a récemment déclaré que son entreprise savait comment en concevoir une et qu’elle visait déjà l’étape suivante : la « superintelligence ». La concurrence est donc plus intense que jamais.

Source : nytimes