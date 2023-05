L’IA pourrait bien remplacer les smartphones, Google lance le Pixel 7a, le récap

Humane veut en finir avec les smartphones traditionnels, le Pixel 7a arrive enfin sur le marché des smartphones, les Galaxy S23 s’apprêtent à accueillir One UI 6.0 basée sur Android 14, c’est le récap.

La start-up Humane compte bien prouver que l’intelligence artificielle peut rendre les smartphones obsolètes. De son côté, Google vient d’officialiser son Pixel 7a, son nouveau smartphone de milieu de gamme, à la Google I/O 2023. Enfin, Samsung commence à tester sa nouvelle surcouche One UI 6.0 sur certains de ses smartphones haut de gamme. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mercredi 10 mai 2023.

Humane présente une IA étonnante qui veut tuer les smartphones

À l’occasion d’une conférence TED, le fondateur d’Humane a fait la démonstration d’un petit appareil qui se veut révolutionnaire, puisqu’il s’agit tout simplement d’un boitier projetant un écran sur n’importe quelle surface, dont notamment vos mains. Le but de cette technologie propulsée à l’intelligence artificielle est simple : remplacer les smartphones traditionnels.

Google lance le Pixel 7a à seulement 509 euros

Après des mois de fuites, le Pixel 7a est enfin là. Il hérite de plusieurs aspects des Pixel 7 haut de gamme, dont notamment la puce Tensor G2, qui fait de lui l’un des appareils les plus puissants et intelligents de son segment. Il promet également des améliorations en photo grâce à un tout nouveau capteur plus grand. Cependant, il constitue surtout une porte d’entrée abordable pour tous ceux qui veulent essayer en avance les nouvelles fonctionnalités que Google introduit sur Android et ses propres applications.

One UI 6.0 basé sur Android 14 arrive bientôt sur certains smartphones Galaxy

Samsung a un peu d’avance sur son calendrier habituel, puisque l’entreprise est déjà en train d’essayer une version de One UI 6.0 en interne. Cette toute nouvelle interface est évidemment basée sur Android 14, et devrait bientôt faire son arrivée en bêta pour tous sur les appareils haut de gamme de l’entreprise, c’est-à-dire les Galaxy S23 ou encore les smartphones pliables Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. On s’attend également à ce que les prochains Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 soient rapidement compatibles à leur sortie cet été.

