Microsoft n’a pas fini de révolutionner Windows, Copilot 2 sera annoncé le 16 septembre

Microsoft annonce que la “deuxième vague” de Copilot va arriver prochainement. Une présentation des nouveautés à venir aura lieu dans quelques jours.

Microsoft va tenir une conférence d'annonce pour Copilot le 16 septembre 2024. Celle-ci sera diffusée sur LinkedIn et nous invite à découvrir la “prochaine phase de l'innovation Copilot”.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, et Jared Spataro, vice-président en charge de l'activité intelligence artificielle, seront présents pour nous présenter les nouveautés à venir de Copilot et la vision de l'entreprise pour le futur de l'assistant IA. Microsoft parle d'un Copilot “Vague 2”, laissant suggérer qu'il y aura beaucoup à dire lors de cet événement.

Copilot va entrer dans une nouvelle ère

Selon Tom Warren, journaliste de The Verge spécialisé dans Microsoft, la firme américaine va officialiser un changement de nom pour son nouvel outil phare. Comme souvent avec l'éditeur, les choses ne vont pas en se simplifiant, puisque l'appellation Microsoft 365 Copilot va laisser place à Microsoft Copilot for Microsoft 365. Au sein des applications, le nom de l'assistant IA va également se complexifier. Dans Word par exemple, nous aurons Microsoft 365 Copilot in Word.

Pour le reste, Satya Nadella et Jared Spataro devraient annoncer de nouvelles fonctionnalités, et pourquoi pas de nouvelles manières d'accéder à Copilot. L'un des enjeux est sans doute de convaincre les entreprises de souscrire à des abonnements Microsoft 365, pour bénéficier de nouveaux outils de productivité, en plus de l'accès à l'écosystème d'applications de Microsoft.

En début d'année, l'entreprise lançait aussi Copilot Pro. Cet abonnement à 22 euros par mois se destine plutôt aux particuliers. Il permet d'accéder aux meilleures fonctionnalités d'IA disponibles sur le navigateur Edge, ainsi qu'aux fonctions d'IA intégrées au sein de la suite Office pour les abonnés à Microsoft 365. Depuis ses débuts, Copilot Pro n'a pas vraiment évolué, on pourrait donc enfin voir arriver des nouveautés et améliorations pour cette offre.

Pour en savoir plus sur ce que nous réserve Microsoft, rendez-vous donc le lundi 16 septembre, à 17h, heure de Paris.

Source : The Verge