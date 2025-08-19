Les lunettes IA de Meta permettent à un non-voyant de “voir” à nouveau

Une personne non-voyante raconte comment les lunettes connectées Ray-Ban de Meta ont changé sa vie. Grâce à l'accessoire intelligent, elle a retrouvé énormément d'autonomie.

On peut dire ce que l'on veut sur les nouvelles technologies, impossible de nier que beaucoup améliorent notre quotidien. Les aspirateurs robots, aujourd'hui très courant, ne sont qu'un exemple parmi d'autres. Dans certains cas, elles peuvent même changer la vie des personnes qui en bénéficient, au sens littéral du terme. On pense aux avancées dans le domaine médical, notamment les puces cérébrales comme Neuralink qui promettent beaucoup même s'il faut rester prudent.

Sans aller jusque là, une “simple” paire de lunettes connectées peut faire énormément. Andy Evans, 57 ans, ne s'en séparerait pour rien au monde. Grâce aux Ray-Ban de Meta, il a pu reprendre l'emploi qu'il avait dû abandonner un an plus tôt, lorsqu'il a été officiellement enregistré comme personne non-voyante. Depuis qu'il utilise des lunettes IA, il “voit” à nouveau, et pas seulement dans le cadre du travail.

Les lunettes IA de Meta “rendent la vue” à un non-voyant, voici comment

“J'étais vraiment coincé pour faire beaucoup de choses“, raconte l'homme à la BBC. Désormais, il met à profit la caméra et le micro embarqués dans ses lunettes IA : “Ce que vous pouvez faire, c'est leur demander d'observer et de vous dire ce qui se passe autour de vous. C'est une technologie qui change la vie“. L'homme se sert d'une canne blanche pour se déplacer, mais n'hésite pas à questionner l'IA en demandant quels obstacles se trouvent sur son chemin.

De la même manière, il peut commander seul au restaurant comme s'il voyait le menu. “J'utilise ces lunettes tous les jours. Obtenir la description d'une pièce, d'une scène sur la plage, voire d'un enclos de zoo, est une expérience vraiment transformatrice“.

Comme il “discute” souvent avec l'IA des Ray-Ban de Meta, Andy Evans a choisi qu'elle ait la voix de l'actrice Judy Dench, connue notamment pour son rôle de directrice du Secret Intelligence Service dans plusieurs films James Bond. C'est d'ailleurs comme ça que l'IA appelle Andy, ou 007 selon les cas. Autant joindre l'utile à l'agréable.