Ce minuscule smartphone est plus petit qu’une carte bancaire, et son prix est tout aussi mini

Alors que la plupart des smartphones ne cessent de grandir, un appareil surprenant fait son apparition sur le marché : le NanoPhone. Plus petit qu'une carte bancaire et proposé à seulement 100 dollars, ce minuscule appareil défie toutes les conventions actuelles de la téléphonie mobile.

À première vue, on pourrait le confondre avec un jouet. Pourtant, ce smartphone Android totalement fonctionnel, pesant à peine 79 grammes, cache bien des surprises sous son format ultra-compact. Ses dimensions sont tout simplement surprenantes pour un smartphone : 8,9 cm de long, 4,6 cm de large et seulement 1 cm d'épaisseur.

Le NanoPhone est si compact qu'il peut se glisser dans la petite poche de votre jean. Une prouesse qui n'avait plus été réalisée depuis l'iPhone 12 Mini d'Apple, dernier représentant notable des smartphones compacts haut de gamme.

Quelles caractéristiques techniques pour le NanoPhone ?

Malgré sa taille miniature, le NanoPhone ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités. Il dispose de la 4G, du Wi-Fi, et fonctionne sous Android 10. Plus surprenant encore, il intègre des caméras avant et arrière, ainsi qu'un slot microSD, le tout dans un format à peine plus grand qu'une carte de visite.

Sa construction robuste dissipe rapidement les inquiétudes concernant sa fragilité. Le NanoPhone propose même une fonction double SIM, permettant de jongler entre vie professionnelle et personnelle, ou d'éviter les frais d'itinérance lors de voyages à l'étranger.

La qualité des appels et des vidéos n'est pas en reste. Selon des avis, les communications sont claires et nettes, et les caméras permettent des appels vidéo de bonne qualité. Toutes les applications populaires, dont Instagram, TikTok, WhatsApp ou encore YouTube, fonctionnent aussi bien que sur n'importe quel smartphone plus grand.

Ce petit bijou technologique peut servir aussi bien de téléphone principal que de solution de secours, facilement rangeable grâce à sa taille minuscule. À moins de 100 dollars, il pourrait bien représenter une option intéressante pour ceux qui regrettent l'époque où les téléphones étaient conçus pour les poches plutôt que pour rivaliser avec les tablettes. Et vous, pourriez-vous utiliser un appareil aussi minuscule au quotidien ?