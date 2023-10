L’IA a le sens du goût grâce à cette langue électronique

Des scientifiques ont mis au point une langue électronique qui permet à l'intelligence artificielle de reconnaître les 5 saveurs de base. Bientôt des robots chefs dans les restaurants ?

Plus ça va, plus l’intelligence artificielle se comporte comme un être humain. En tout cas, c'est ce que l'on recherche visiblement. Entre ChatGPT qui se dote d'une mémoire et les experts qui veulent la liberté d'expression pour l'IA, ce n'est qu'une question de temps avant de voir débarquer les premiers réplicants (foncez voir Blade Runner si vous n'avez pas la référence). Dernière innovation en date : une langue électronique qui donne à l'IA le sens du goût.

Mais pourquoi faire ? Parce que ce qui manque à l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence émotionnelle propre aux êtres humains. Les habitudes alimentaires, et par extension le goût, en sont un exemple concret. Elles sont différentes de la sensation de faim, un besoin physiologique. Exemple très parlant : vous avez beau être rassasié après un bon repas, il y a de très fortes chances que vous vous laissiez tenter par un petit dessert, même si votre corps n'en a pas “besoin”.

Une langue électronique permet à l'IA de reconnaître les 5 saveurs de base

Comme le précise Saptarshi Das, professeur associé en science de l'ingénierie et de la mécanique, “votre état psychique veut encore être satisfait, donc vous allez avoir envie de manger du sucré même si vous n'avez pas faim”. Pour reproduire ce concept, les chercheurs ont mis au point deux appareils : une langue électronique (une puce carrée en réalité) et un cortex gustatif, électronique lui aussi. Les papilles gustatives artificielles sont composées de capteurs à base de graphène. Ils détectent les gaz ou les molécules chimiques. Quand l'une d'elle est repérée, par exemple du chlorure de sodium, le signal est envoyé au cortex créé qui l’interprète, ici le goût salé.

Le système reconnaît les 5 saveurs de base, comme un humain : salée, sucrée, amère, acide et unami. Si vous l’ignoriez, l'unami est le “goût délicieux” obtenu en combinant correctement trois acides aminés, glutamique, guanylique et inosinique. Les équipes pensent à plusieurs applications : des régimes composés par l'IA en fonction de vos goûts, des menus personnalisés dans les restaurants… À terme, le concept d'intelligence émotionnelle appliquée à l'artificielle pourrait se décliner aux autres sens, vue, odorat, ouïe et toucher notamment.

Source : SciTechDaily