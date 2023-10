L’IA devrait avoir droit à la liberté d’expression selon des experts

Certaines personnes appellent à l'application du droit à la liberté d'expression pour l'intelligence artificielle. Une manière de soutenir la liberté de penser, mais qui pourrait avoir l'effet inverse selon les cas.

Qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle est partie pour durer. De plus en plus présente dans notre quotidien, elle fascine autant qu'elle inquiète la majorité des gens. Cette montée en puissance n'a pas échappée aux institutions et gouvernements qui cherchent depuis quelques temps à la réguler. D'une manière générale, donner un cadre légal à l'IA permettrait d'éviter les abus, même si certains y voient un frein à l'innovation. Mais la mise en place d'un tel encadrement pose une question de fond : l'intelligence artificielle doit-elle pouvoir s'exprimer librement ?

Pour certains experts, la réponse est oui. Leur raisonnement est le suivant : le droit à la liberté d'expression est inaliénable et participe à un autre droit fondamental de l'être humain, la liberté de penser. L'intelligence artificielle, en nous donnant des réponses et en nous apportant des informations, supporte notre pensée. Et pour ce faire, l'IA ne doit pas être limitée dans son discours.

Des experts estiment que l'IA devrait bénéficier de la liberté d'expression

Aux États-Unis, la court suprême précise bien que la liberté d'expression “ne dépend pas de l’identité de sa source”. Qu'elle soit une personne, une entreprise ou une IA, l'important est qu'elle participe à exposer des idées variées. On voit bien le risque ici : la désinformation. L'IA pourrait devenir une source de rumeurs et de fausses informations si elle était libre de “dire” ce qu'elle veut. Dans le même temps, l'empêcher de le faire serait perçu comme une atteinte à la liberté de penser : si l'IA ne peut donner qu'un type d'info, elle oriente de fait les personnes qui l'utilisent. À elles ensuite de faire la part des choses, dans un cas comme dans l'autre.

La question d'octroyer ou non la liberté d'expression à l'intelligence artificielle est complexe. Dans sa régulation, l'Europe demande qu'un contenu généré par l'IA soit clairement identifié comme tel. Il ne doit pas être illégal, et les entreprises doivent mentionner un résumé des sources utilisées pour l'entraînement de l'intelligence artificielle. Cela pourrait permettre de nuancer ses propos. Pour autant, rien ne dit que les futurs cadres légaux intégreront la notion d'expression libre et si oui, sous quelle forme.

