LG dévoile un écran étirable qui se tord dans tous les sens et c’est impressionnant

LG est parvenu à créer un écran fonctionnel capable de se tordre et de s'étirer jusqu'à 50 % de sa taille initiale. Une avancée technologique saisissante qui pourrait changer beaucoup de choses.

LG n'aime pas faire comme tout le monde. À l'époque où le constructeur fabriquait encore des smartphones, on se souvient que ses modèles sortaient souvent des sentiers battus. Le dos en cuir du LG G4 est un exemple, tout comme les modules du LG G5. Malheureusement, l'innovation n'est pas toujours synonyme de succès commercial et quelques années plus tard, la firme se retire du marché des mobiles.

Lire aussi – Ce constructeur a une bonne idée pour rendre les écrans de smartphones enroulables vraiment utiles

Un coup dur qui n'arrête pas LG dans son envie d'explorer des territoires encore inconnus, loin de là. L'entreprise se concentre depuis sur le développement d'écrans tous plus révolutionnaires les uns que les autres. Dès 2017, elle présente une dalle OLED souple et transparente de 77 pouces. En 2022, c'est au tour d'un écran de 12 pouces étirable “à la main” jusqu'à 14 d'être dévoilé. Depuis, le concept a été largement amélioré.

Cet écran de LG se tord et s'étire jusqu'à 50 % de sa taille initiale

Vous pouvez le voir sur la photo qui sert d'illustration à cet article : LG a mis au point un écran étirable capable de gagner 50 % de sa taille de base, soit passer de 12 à 18 pouces. Il est également possible de le tordre ou de lui donner du relief à certains endroits. Dans le cliché ci-dessous, la dalle sert au panneau de contrôle d'une voiture, et on voit bien la “bosse” centrale ainsi que le “bouton” situé en bas à gauche.

LG affirme que l'écran peut résister à plus de 10 000 étirements ainsi qu'à des températures extrêmes. L'une des applications envisagées est d'ailleurs de fixer la dalle à la combinaison des pompiers afin d'afficher des informations importantes en temps réel lors des interventions.

Aussi impressionnant qu'il soit, l'écran étirable ne rivalise pas encore avec ceux de nos smartphones en terme de qualité d'affichage. Il reste limité à une résolution de 100 ppp (à titre de comparaison, celle du Galaxy S24 est de 416 ppp) et affiche des couleurs RGB complètes, ce qui est peu. Mais vu les avancées rapides de LG, on ne doute pas que les prochaines versions seront encore plus saisissantes.