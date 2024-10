LG et Razer lancent une technologie qui réduit la latence, préparez vous à devenir la gâchette la plus rapide de l’Ouest

LG, en partenariat avec Razer et MediaTek, a dévoilé une nouvelle manette Bluetooth à ultra faible latence. Ce modèle promet d'améliorer la réactivité des jeux sur Smart TV.

LG, avec l'aide de Razer et MediaTek, a dévoilé une manette Bluetooth équipée de la technologie BT ULL qui permet de réduire la latence à 1 milliseconde. Présentée lors du LG webOS Summit, cette dernière a été testée sur une Smart TV équipée de webOS,. La réactivité accrue de cette technologie est particulièrement adaptée aux jeux où la précision et la rapidité sont cruciales, comme les jeux de tir ou de course, souvent joués en ligne.

La collaboration avec Razer a permis de développer une manette qui se distingue par une latence très faible, offrant une réactivité presque immédiate. Comparée à des modèles Bluetooth classiques, cette technologie apporte un avantage pour les joueurs en ligne, leur permettant de profiter d’une meilleure précision lors de leurs sessions. Le tout sans avoir besoin d'investir dans du matériel coûteux comme une PS5 Pro ou des périphériques spécifiques. Ce type d'amélioration rend les téléviseurs connectés plus attractifs pour les joueurs qui utilisent déjà des services de jeux en streaming, tels que GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming.

Par ailleurs, LG et MediaTek travaillent à l'intégration de cette technologie directement dans les téléviseurs, via le processeur Wi-Fi “MT7921” et le Wi-Fi 6. L’objectif est de réduire les délais de communication entre la manette et la télévision pour permettre des sessions de jeu en ligne plus fluides, avec une meilleure synchronisation entre les actions du joueur et l'affichage à l’écran. Cela permettrait aux utilisateurs de profiter de jeux exigeants sans subir les effets négatifs d'une connexion lente ou instable.

En complément, LG prévoit de lancer un programme de certification pour les manettes compatibles avec cette nouvelle technologie. Cela garantira que d’autres fabricants pourront proposer des accessoires qui fonctionnent de manière optimale avec les Smart TV de la marque. Razer sera le premier à obtenir cette certification. Avec ces nouvelles initiatives, la société cherche à rendre ses téléviseurs plus performants pour le jeu vidéo, tout en élargissant les options disponibles pour les utilisateurs à la recherche de sessions de jeu améliorées.