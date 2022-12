Lexus a remis une boîte manuelle dans ses voitures électriques, la preuve en images

Vous pensiez que l'avènement de la voiture électrique serait la fin de la pédale d'embrayage et des boitiers de vitesse ? Des ingénieurs de Toyota et de Lexus travaillent à réintégrer ces mécanismes dans les voitures des deux marques.

Toyota est un fabricant à la pointe de l'innovation, comme atteste leur concept de stockage d'énergie à domicile basé sur une batterie de voiture électrique. Cette fois-ci pourtant, leur trouvaille baigne franchement dans la nostalgie. Bien que les Toyota et de Lexus sont très satisfaits de la technologie de leurs voitures électriques, ils estiment que la conduite de ce nouveau type de véhicule peut être lassante. Ils se sont donc lancé comme défi de recréer l’expérience de conduite offerte par les voitures thermiques.

Le levier de vitesse et la pédale d’embrayage refont donc leur apparition dans les Toyota, mais ils ne seront aucunement connectés à la transmission. Toutes les données, la rapidité d’enfoncement de la pédale ou le passage d’une vitesse à l’autre sont traités électroniquement. L’ordinateur de bord se charge de restituer un feedback physique et sonore pour reconstituer les sensations de pilotage « à l’ancienne ». Tout est pensé dans le moindre détail, du grondement du moteur lors d’un changement de rapport, à la dureté de la pédale. À tel point qu'il est même possible de faire caler la voiture.

En réintégrant des boîtes manuelles dans ses voitures, Toyota souhaite redonner le plaisir de conduire

À en croire l'ingénieur en chef de Lexus Electrified, « de l’extérieur, le véhicule est aussi silencieux que n’importe quelle voiture électrique. Mais le conducteur ressent toutes les sensations d’une voiture à transmission manuelle. Le système est informatisé ; on peut le programmer pour reproduire l’expérience de conduite de différents types de véhicules ».

Toyota utilisera vraiment cette technologie dans ses futures voitures électriques. La conduite au volant d’une voiture électrique peut finir par être monotone, certains la qualifient de « soporifique », ce qui peut être dangereux sur de longs trajets. Gageons que ce retour à la transmission manuelle aidera ce public là à ne pas perdre sa concentration, voire à retrouver un peu de plaisir à conduire. Le premier véhicule de série de Toyota à profiter de cette technologie sera la Lexus RZ qui sortira l'année prochaine.

