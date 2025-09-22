L’Europe veut débarrasser Internet de ce popup omniprésent qu’elle a elle-même introduit

La Commission européenne réfléchit à modifier un élément qu'elle a imposé sur Internet il y a des années. Jugé vide de sens désormais, il pourrait disparaître bientôt. Explications.

L'Union européenne met régulièrement en place des mesures pour protéger la vie privée des internautes. Les méthodes retenues ne sont pas toujours efficaces, mais elles ont le mérite d'exister. D'ailleurs il y en a une que vous n'avez pas pu manquer. Déjà parce qu'elle date de 2009, mais surtout parce que vous la voyez chaque fois que vous ouvrez un site Web : la bannière qui vous demande si vous acceptez les cookies. C'est l'Europe qui l'a imposé.

Une constante qui peut finir par agacer, à tel point que des extensions de navigateur existent pour automatiser le refus ou l'acceptation. Et force est de constater que malgré la volonté d'en finir définitivement avec le système des cookies, ils existent toujours en 2025. L'Union européenne le sait aussi et se dit que finalement, son idée d'il y a 16 ans mériterait un bon dépoussiérage, voire une suppression pure et simple.

Ce popup agaçant pourrait bien disparaître des sites Web, l'Europe y travaille

“Trop de consentement tue le consentement. Habitués à donner leur consentement pour tout, [les internautes] risquent de ne plus lire les informations aussi en détail. Si le consentement est la norme pour tout, il n'est plus perçu de la même manière par les utilisateurs“, explique Peter Craddock, avocat spécialisé en données chez Keller and Heckman. De la même manière que nous ne lisons pas les conditions d'utilisation d'un service avant de les accepter, la bannière concernant les cookies aurait perdu son intérêt au fil des ans.

L'idée n'est pas de revenir sur le principe d'acceptation de ces derniers, mais de largement simplifier la démarche pour la rendre moins intrusive. Par exemple en ajoutant une option dédiée dans les paramètres des navigateurs. Vous indiquez une bonne fois pour toute si vous acceptez ou non les cookies en dehors de ceux qui sont indispensables au fonctionnement des sites et c'est terminé. Charge au programme d'envoyer l'information à ces derniers. Un texte en ce sens devrait être présenté à la Commission européenne en décembre 2025.

Source : Politico