La fusée Ariane 6 va tester le Li-Fi, l’Internet sans fil 100 fois plus rapide que le Wi-Fi

En plus d'autres expériences, le lancement de la fusée Ariane 6 est l'occasion de tester le Li-Fi, une connexion Internet sans fil utilisant la lumière. La technologie devrait remplacer le Wi-Fi a plus ou moins long terme, notamment lors de missions spatiales.

Il a fallu attendre longtemps, mais cette fois, c'est la bonne ! La fusée européenne Ariane 6 décolle aujourd'hui, 9 juillet 2024 à 20h, après avoir été clouée au sol pendant toute l'année 2023. Comme souvent, un tel lancement est l'occasion de faire des expériences dans l'espace, et celui-ci ne fait pas exception. Au total, 4 vont être menées pendant toute la durée de vol du lanceur, et parmi elle, il y a en une qui concerne le Li-Fi.

Derrière cet acronyme signifiant Light Fidelity se cache le futur du Wi-Fi (Wireless Fidelity). Contrairement à de dernier qui utilise les ondes radio pour envoyer des données sans fil, le Li-Fi se sert de la lumière. Résultat : il peut atteindre une vitesse 100 fois supérieure à celle de la connexion Internet sans fil actuelle. Mais ce n'est pas son seul atout. Développée par la société française Oledcomm, la technologie testée par Ariane 6 permet une connexion “ultra-sécurisée” et sans avoir besoin d'embarquer des câbles, tout en consommant moins d'énergie que le Wi-Fi.

Le lancement d'Ariane 6 est l'occasion de tester le Li-Fi, qui pourrait remplacer le Wi-Fi

Le Li-Fi fonctionne grâce à un système de LED, qui “peuvent s’allumer et s’éteindre plusieurs millions de fois par seconde. En utilisant le spectre invisible de la lumière dans l’infrarouge, Oledcomm convertit l’information en données binaires, comme un code Morse optique. Cette modulation se produit si rapidement, plus de 10 millions de fois par seconde, que l’œil ne peut pas la percevoir. Notre expérience confirmera que cette technologie peut également être utilisée dans l’espace“, explique l'ESA.

Concrètement, Ariane 6 embarque “deux modules « SatelLiFe » distants de 80 cm, installés sous la coiffe du lanceur, qui communiqueront via Li-Fi“. Benjamin Azoulay, PDG d’Oledcomm, rappelle qu'il s'agit d'une première mondiale permettant de “démontrer la robustesse des systèmes Li-Fi et de planifier son intégration future à d’autres missions, lanceurs, satellites et véhicules spatiaux“. La mission de la fusée européenne doit durer 2h51 exactement.