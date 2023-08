La fusée européenne Ariane 6, concurrente de SpaceX, ne décollera pas avant 2024

Après des années de reports, l'Agence Spatiale Européenne annonce un nouveau délai pour le décollage de sa fusée Ariane 6. Il n'aura pas lieu avant au moins 2024. En cause : des soucis techniques sur le moteur.



Nouveau coup dur pour l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Alors que SpaceX, son concurrent, se remet de l'explosion en vol de son vaisseau Starship et annonce un deuxième lancement imminent, la fusée européenne Ariane 6 reste clouée au sol. Dans une invitation aux médias, l'agence explique qu'à “l’issue des essais du 18 juillet, après avoir atteint 90 % des objectifs de la séquence, il n’a pas été possible d’effectuer la dernière partie de l’essai : un court démarrage à chaud du moteur Vulcain 2.1”.

Un nouvel essai est d'ores et déjà programmé pour le 29 août, “après une reconfiguration nécessaire du système au sol”. D'autres étapes sont prévues, notamment “un essai de démarrage long de l’étage principal et de son moteur, Vulcain 2.1”, le 26 septembre. Ce n'est qu'après ce test que l'ESA sera en mesure de fixer une date de lancement pour le vol inaugural d'Ariane 6, qui n'aura donc pas lieu avant 2024 au plus tôt.

La fusée concurrente de SpaceX Ariane 6 ne décollera pas avant 2024

Ce n'est pas la première fois que le lancement de la fusée est repoussé. À l'origine, Ariane 6 devait décoller en 2019. Une succession d'événements a retardé l'échéance, entre des soucis techniques, la crise sanitaire de la COVID-19 et des changements du design du vaisseau. Le problème est qu'Ariane 5 a officiellement arrêté ses vols. Tant qu'Ariane 6 n'est pas opérationnelle, l'Europe ne peut plus lancer de satellites sans recourir à une autre société.

Et c'est bien SpaceX qui devrait en profiter. L'entreprise d'Elon Musk est en effet la seule à proposer une alternative viable à la mise en orbite de grands satellites, via ses lanceurs Falcon. Aucune annonce n'a été faite en ce sens pour l'instant, mais il est certain que l'ESA ne pourra pas reporter éternellement la question. En attendant, la concurrence creuse l'écart, notamment en Chine où les avancées en matière de conquête spatiale sont certaines.