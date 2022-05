Les Xiaomi Band 7 se dévoilent, Bill Gates tacle les cryptomonnaies, le récap

Les Xiaomi Band 7 sont officiels, Bill Gates ne croit pas du tout en la valeur des cryptomonnaies, les Galaxy Z Fold 4 auront un écran plus lisse que leurs prédécesseurs, c’est le récap de la veille !

Vous avez tout raté de l’actu tech hier ? Pas de panique, nous vous avons concocté un petit récap. Au programme : la présentation des Xiaomi Band 7, les commentaires assassins de Bill Gates sur les cryptomonnaies et une nouvelle fuite concernant le Galaxy Z Fold 4.

Xiaomi dévoile officiellement ses nouveaux bracelets connectés

Hier, la journée a été chargée pour Xiaomi qui a présenté tout un tas de nouveaux appareils. Parmi eux se trouvent nouveau le Xiaomi Band 7, son nouveau bracelet connecté dont la principale amélioration est la taille de son écran. Celui-ci mesure désormais 1,63 pouce, soit 25 % plus grand que celui du Mi Band 6. Il dispose en outre d’une résolution de 192 x 490 pixels. Autre changement notable, la batterie est passée de 125 à 180 mAh, ce qui lui permettra de profiter d’une autonomie de 14 jours. On ne connaît pas encore son prix en France.

Bill Gates tacle violemment les cryptomonnaies

Lors d’une session AMA sur Reddit, Bill Gates s’est vu demandé s’il possède des cryptomonnaies. La réponse a été particulièrement claire : non, car il préfère investir dans choses qui ont de la valeur. « La valeur des cryptomonnaies est juste ce qu’une autre personne décide que quelqu’un d’autre paiera pour elle, donc elle n’apporte rien à la société comme les autres investissements », a-t-il expliqué. De fait, il rejoint l’avis d’un autre milliardaire, Warren Buffet, mais s’oppose à celui d’Elon Musk et de Tim Cook.

Samsung va gommer ce vilain défaut sur le Galaxy Z Fold 4

Aussi bons soient-ils les smartphones pliables de Samsung affichent chacun une légère marque du pli à au milieu de l’écran. Sur le premier modèle, cela était dû à couche de plastique qui recouvrait l’écran, tandis que sur le Z Fold 3, la couche de verre ultra-fin a permis de réduire le défaut. Selon le leaker Ice Universe, le constructeur ferait encore mieux sur le Z Fold 4 à venir et prédit que l’écran sera encore plus lisse. L’avenir nous dira s’il a raison.

