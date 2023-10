Les Xiaomi 14 sont officiels, une application de Windows 11 ralentit les PC, c’est le récap

On a trouvé l'application responsable d'une baisse des performances de Windows 11, les Xiaomi 14 et 14 Pro sont de sortie, Google va déployer la fibre à 20 Gb/s, voici le récapitulatif des actualités les plus chaudes de la veille.

Le petit monde de la tech n'aura décidément pas chômé en cette fin de semaine. Comme à l'accoutumée, nous avons retenu 3 des actualités les plus notables qui ont marqué la journée du 26 octobre, à commencer par l'officialisation des Xiaomi 14 et 14 Pro, qui s'accompagne du lancement de HyperOS, le nouveau système d'exploitation de Xiaomi. Nous évoquerons l'annonce de Google, qui compte offrir une vitesse de connexion de 20 Gb/s à ses abonnés fibre. Enfin, nous attarderons sur cette fâcheuse découverte concernant Windows 11, qui voit ses performances chuter à cause d'une application installée nativement. Vous êtes prêt ? Alors, en route !

Windows 11 : une application installée par défaut 11 ralentit votre PC, mais laquelle ?

Lorsque vous installez Windows 11, une ribambelle d'applications se mettent aussi automatiquement en place. Parmi elles, il est une qui peut faire chuter les performances de l'ordinateur de manière drastique. Cette application, qui existe depuis Windows 7 mais qui était optionnelle, est désormais activée par défaut sous les versions Pro de Windows 11. On vous laisse découvrir de quel logiciel il s'agit dans l'article en lien ci-dessous, et vous donne une solution très simple pour en venir à bout.

En savoir plus : Windows 11 – cette application native fait chuter les performances de votre PC de 45%, comment résoudre le problème

Les Xiaomi 14 et 14 Pro sont lancés et ils promettent du lourd

Le coup d'envoi est donné ! Les Xiaomi 14 et 14 Pro viennent tout juste d'être officialisés en Chine, en attendant un lancement mondial (très certainement en début d'année prochaine). Au menu de ces deux nouveaux flagships : un Snapdragon 8 Gen 3, une nouvelle dalle OLED, un capteur principal de 50 MP et plein d'autres nouveautés. On fait le point sur tout ce qui nous attend avec les Xiaomi 14 et 14 Pro qui, s'ils tiennent toutes leurs promesses, ont de quoi rivaliser en 2024 avec leurs principaux rivaux que sont Samsung et Apple.

En savoir plus : Xiaomi 14 et 14 Pro – les smartphones Android les plus puissants de cette fin d'année sont officiellement lancés

Google propose la fibre à 20 Gb/s

Alors qu'en France, les opérateurs offrent pour certains du 10 Gb/s à leurs abonnés, Google a une longueur d'avance. Aux États-Unis, Google s'apprête en effet à déployer à grande échelle une fibre à 20 Gb/s. Et le géant du Web ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il a pour objectif de proposer du 100 Gb/s à ses futurs abonnés.

En savoir plus : Google va lancer sa fibre à 20 Go/s auprès du grand public d'ici la fin de l'année, la révolution est en marche