Regardez ce robot opérer en autonomie comme un véritable chirurgien après avoir appris en regardant des vidéos

Un robot chirurgical a réussi à apprendre des gestes médicaux en visionnant des vidéos. Cette avancée technologique promet de révolutionner les pratiques en salle d’opération. C’est une étape importante vers une chirurgie plus autonome et précise.

L'intelligence artificielle continue de transformer le secteur médical, notamment avec des robots capables de réaliser des tâches complexes en toute autonomie. Par exemple, cet été, une société américaine a conçu un robot capable d’effectuer une opération dentaire complète, comme placer une couronne, en seulement 15 minutes, contre 2 heures pour un dentiste. De même, une autre IA peut diagnostiquer des maladies en analysant la couleur de la langue, avec une précision impressionnante de 98 %. Ces avancées prouvent que la technologie permet non seulement de gagner en rapidité, mais aussi d'améliorer la précision des soins.

Dans cette dynamique, des chercheurs ont franchi une étape supplémentaire : ils ont développé un robot chirurgical qui apprend à exécuter des gestes médicaux en regardant des vidéos. Cette approche rappelle celle des robots RT-2 de Google, qui, en visionnant de multiples séquences, sont capables de mémoriser des informations et d’effectuer des tâches complexes. Ce robot chirurgical s’appuie sur une méthode similaire pour reproduire des gestes précis, un véritable bond pour la chirurgie autonome.

Le robot chirurgical da Vinci apprend les gestes précis de la chirurgie en regardant des vidéos

Les chercheurs de l’université Johns Hopkins et de Stanford ont utilisé le système chirurgical da Vinci pour mettre au point ce robot révolutionnaire. Ils lui ont fait visionner des centaines de vidéos capturées par des caméras embarquées pendant des interventions réelles. Grâce à un modèle d’intelligence artificielle, inspiré des technologies de traitement du langage comme ChatGPT, ce dernier a appris à manipuler des aiguilles, à soulever des tissus et à effectuer des points de suture avec une précision comparable à celle des chirurgiens humains.

Contrairement aux robots traditionnels, qui suivent des mouvements prédéfinis, ce système ajuste ses actions en temps réel selon son environnement. Cela lui permet non seulement d’améliorer sa précision, mais aussi de corriger des erreurs mineures, comme récupérer une aiguille tombée sans assistance humaine. Les chercheurs ont présenté leurs résultats lors d’une conférence à Munich, en expliquant que ce robot pourrait révolutionner la chirurgie en réduisant le temps de formation nécessaire et en rendant les interventions plus accessibles et efficaces.