ChatGPT s’invite dans les drones militaires, OpenAI signe un partenariat avec cette entreprise spécialisée

OpenAI, entreprise derrière ChatGPT, annonce un partenariat avec Auduril Industries, entreprise spécialisée dans la fabrication de drones militaires autonomes. De quoi craindre la domination des machines ?

Se dirige-t-on doucement vers la fameuse révolution des machines dont tant d’œuvres de science-fiction font leur point de départ ? Cela pouvait faire sourire à l'époque, mais avec les avancées technologiques, il s'agit désormais d'une peur bien réelle. Sans surprise, c'est l'essor de l'intelligence artificielle qui cristallise les craintes. Et n'allez pas croire que seuls “les gens qui n'y connaissent rien” s'inquiètent. L'un des pères fondateurs prévient que l'IA pourrait devenir incontrôlable.

Même le créateur de ChatGPT parle d'une IA surpassant l'esprit humain en imaginant les pires scénarios. Tout cela n'est pas très rassurant, et ça ne va s'arranger avec cette annonce : OpenAI vient de signer un partenariat avec Anduril Industries, entreprise fabriquant des drones militaires autonomes.

OpenAI s'associe avec une entreprise spécialisée dans les drones militaires

Pour le moment, il n'est pas question de créer des robots tueurs. Dans son communiqué, Anduril explique qu'il s'agit de “[…] développer et déployer de manière responsable des solutions avancées d’intelligence artificielle (IA) pour les missions de sécurité nationale“.

Plus précisément, “[…] le partenariat vise à améliorer les systèmes de défense du pays qui protègent le personnel militaire américain et allié contre les attaques de drones sans pilote et d’autres appareils aériens“.

Dans les faits, le but est d'intégrer les algorithmes d'OpenAI dans le propre logiciel IA d'Anduril Industries, Lattice, afin d'améliorer les performances de ce dernier. Sam Altman, PDG d'OpenAI, rappelle que sa firme “développe l'IA pour qu'elle profite au plus grand nombre et soutient les efforts menés par les États-Unis pour garantir que la technologie respecte les valeurs démocratiques“.

Si la majorité des drones de la firme sont en effet destinés à la défense nationale, le Bolt-M, en illustration de cet article, est un modèle clairement offensif. Certains le surnomment “le drone Kamikaze“, à cause de sa faculté à entrer dans un bâtiment et à exploser. Espérons qu'il ne lui prenne pas l'envie de choisir ses cibles lui-même.