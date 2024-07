Tesla supprime cette accessoire de série bien pratique des Model 3 et Model Y

Tesla a récemment annoncé que les modèles 3 et Y ne seraient plus livrés avec le chargeur de 230V “Connecteur Mobile”. Désormais, ce dernier est proposé en option pour 200€ supplémentaires, ce qui a suscité de vives réactions parmi les possesseurs de véhicules de la marque.

Le Tesla Model 3, qui a vu sa nouvelle version arriver au mois d'avril 2024 à un prix de base de 42 990 €, est l'un des modèles les plus populaires de la marque. Située dans la gamme comme une berline électrique accessible, elle offre une puissance de 283 chevaux et une autonomie allant jusqu'à 554 km en cycle WLTP. Avec des performances impressionnantes et une technologie avancée, elle a su attirer beaucoup d’utilisateurs cherchant à passer à l'électrique.

En raison des mauvais résultats financiers au premier trimestre, Tesla a décidé de baisser les prix sur toute sa gamme de véhicules sauf Model Y, pour relancer les ventes. Le Model 3 a ainsi vu son prix diminuer de 2000 euros. Tesla cherche à attirer davantage de clients et à rester compétitif dans un marché de plus en plus concurrentiel. Cette stratégie vise à compenser la baisse des ventes récentes et à renforcer la position du constructeur sur le marché des véhicules électriques.

Le connecteur mobile des Tesla Model 3 et Y est maintenant une option payante

Le chargeur 230V “Connecteur Mobile”, qui permet de recharger les véhicules Tesla sur une prise domestique standard, ne sera plus inclus de série avec les Model 3 et Model Y. Désormais, les clients devront débourser 200 euros supplémentaires pour obtenir cet accessoire indispensable pour certains. Ce dernier, qui est souvent utilisé pour les recharges d'appoint ou en déplacement, était jusqu'à présent un argument de vente appréciable, simplifiant la vie des propriétaires des véhicules de la marque.

Sur le même sujet – Tesla dévoile sa prochaine mise à jour avec au programme, une refonte complète de l’écran de gestion de la clim

Les réactions à cette annonce n’ont pas tardé et elles sont pour le moins mitigées. Certains utilisateurs trouvent cette décision compréhensible, car tout le monde n'utilise pas ce chargeur, et évite par la même occasion des équipements inutiles. D'autres expriment leur mécontentement face à cette nouvelle dépense, et la perçoivent comme une réduction de la valeur ajoutée de leur achat. La suppression de cet accessoire standard peut sembler logique pour optimiser les coûts et éviter le gaspillage, mais elle risque de déplaire à ceux qui comptaient sur ce dernier pour leurs recharges quotidiennes ou occasionnelles.