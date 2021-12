Les smartphones bientôt contraints d’afficher la performance énergétique de leur batterie

Nous y sommes déjà habitués sur l’électroménager avec des étiquettes indiquant la performance énergétique de l’équipement que nous nous apprêtons à acheter. Il en sera bientôt de même pour les smartphones. C’est la technologie développée par la société française SmartViser qui a été retenue pour la mesurer.

SmartViser qui est la première société à avoir développé une évaluation des batteries des smartphones a été sélectionnée par la Commission européenne pour assurer l’étiquetage énergétique des téléphones portables et des tablettes. Ces équipements se verront attribuer une note de A à G en fonction du score obtenu. Ce label devrait faire son apparition en 2022 et serait rendu obligatoire en 2023. Il va permettre de voir comment les smartphones ont été optimisés pour utiliser au mieux les capacités de leur batterie, capacités qui ont tendance à s’accroitre avec le temps.

En effet, depuis plusieurs années, les tailles des batteries ne cessent d’augmenter afin de répondre à notre usage intensif. Alors qu’en 2013 la capacité moyenne d’une batterie de smartphone tournait autour de 3400 mAh, fin 2020, la capacité moyenne des batteries oscillait entre 4000mAh et 5000mAh.

Et il est probable que d’ici peu, la capacité standard des batteries sera de 6000mAh. Cette tendance est stimulée par deux facteurs principaux : d’une part, la demande des consommateurs d’avoir des batteries aux durées de vie plus longues et d’autre part, des avancées technologiques avec des matériaux tels que le graphène qui risquent de changer beaucoup de choses.

Une batterie plus grande ne signifie pas toujours plus d’autonomie

On s’imagine donc qu’une batterie de taille plus grande doit permettre d’augmenter sa durée de vie, pourtant au vu des observations effectuées par SmartViser ces 12 derniers mois, ce n’est pas forcément le cas. Se contenter d’augmenter la taille de la batterie sans apporter d’autres améliorations ne permet pas d’améliorer ses performances optimales.

Dans son labo, SmartViser a testé des mobiles avec une batterie de 5 000mAh qui ont une durée de vie comprise entre 3,5 jours et 1,5 jour pour les moins performants. L’important écart de performance vient beaucoup des efforts de R&D que les constructeurs ont mis en œuvre afin d’améliorer l’autonomie de leurs produits. Les puces et les systèmes d’exploitation ont également pour objectif de devenir plus autonomes énergiquement. Mais il reste encore beaucoup d’efforts à fournir pour améliorer la gestion de l’énergie du mobile au lieu d’augmenter la taille de la batterie, ce qui requiert davantage de métaux précieux et nuit à l’environnement.

Aussi lorsque vous penserez à changer de mobile, n’oubliez pas de consulter les derniers résultats de ViserMark.

La solution de SmartViser, référence en matière de performance énergétique

La société SmartViser, à l’origine de la solution de test innovante « viSer », travaille sur la mise en avant de l’autonomie des batteries de smartphones et collabore étroitement avec les fabricants de smartphones afin d’améliorer ces performances.

C’est en 2014 que SmartViser a lancé « viSer » afin d’aider les fabricants de smartphones, les opérateurs de la téléphonie mobile et les médias à tester, contrôler, évaluer, résoudre les problèmes et mesurer la qualité d’utilisation de leurs produits et de leurs réseaux. Grâce à une technologie unique, la puissance de viSer permet de tester des mobiles de la même manière qu’un utilisateur final utilise son téléphone, le reflet du véritable usage.

C’est grâce à cette technologie que le Label ViserMark est né en 2020. C’est le premier label industriel fournissant des scores de la véritable durée de vie des batteries afin d’aider les utilisateurs au moment d’acheter un nouveau mobile. Il permet également aux fabricants de smartphones d’identifier les éventuels points faibles de leurs performances batterie et donc d’en améliorer la qualité.

En savoir plus sur les labels ViserMark

Efficacité Energétique : mon mobile est-il peu gourmand en énergie ?

Cela signifie simplement tirer le maximum de son smartphone tout en réduisant l’énergie consommée et avec un impact limité sur la durée de vie de la batterie. Le calcul est fait à partir de la durée de vie et de la capacité de la batterie. Ce label est matérialisé par des « Feuilles » qui classent l’efficacité énergétique de 1 à 5 pour les plus performants. Le mobile ayant la meilleure capacité énergétique permettra d’avoir une durée de vie de la batterie satisfaisante et de réduire le nombre de rechargements, qui altèrent la durabilité de la batterie.

Consultez le top 10 des mobiles ayant la meilleure capacité énergétique batterie.

Performance Batterie : comment ce mobile se place-t-il par rapport aux autres ?

Ce score de performance s’étale de 0 à 100. Il reflète les performances d’un mobile sur la base de tests indépendants, répétables et précis. Le calcul est fait à partir des résultats de Durée de vie, d’Efficacité Energétique et de Chargement de la batterie.

Consultez le top 10 des mobiles ayant la meilleure performance batterie.

Durée de vie de la batterie : quelle est la durée de vie de la batterie de ce mobile ?

Ce label s’exprime en « journée d’utilisation » et reflète la durée d’utilisation du smartphone à partir d’un chargement complet de la batterie. Le label ViserMark transpose les mAh (milliampères/heure), généralement utilisés pour mesurer la capacité d’une batterie de smartphone en un logo plus parlant : en nombre de jours de réelles utilisations.

Consultez le top 10 des mobiles ayant la meilleure durée de vie.

Temps de chargement de la batterie : combien de temps faut-il pour charger ce mobile ?

Le temps de chargement d’un mobile varie en fonction du type de batterie et de sa taille. Il est exprimé en heures et en minutes.

Consultez le top 10 des mobiles ayant le temps de chargement le plus court.

Cet article a été rédigé en partenariat avec SmartViser.