Les TV 8K bientôt interdites en Europe, Free augmente encore le prix de ses forfaits, c’est le récap’

L’Union européenne réfléchit à interdire les TV 8K pour réduire la consommation d’énergie, Free Mobile augmente le prix de ses forfaits tout en restant le moins, les scalpers ont déjà raflé toutes les RTX 4090… Bienvenue dans le récap de la veille !

La semaine s’est terminée sur des nouvelles plus ou moins mitigées. D’une part, l’Union européenne est sur le point de discrètement bannir les TV 8K du continent, tandis que les opérateurs ont chacun augmenté leurs prix en réponse à la pénurie d’énergie. Pendant ce temps, les RTX 4090 se font rafler par les scalpers qui les revendent ensuite à prix d’or.

L’Europe pourrait interdire la vente de TV 8K

En mars 2023, l’Union européenne mettra à jour son indice d’efficacité énergétique (IEE). Celui-ci imposera notamment aux téléviseurs 8K de 55 pouces une consommation maximale de 84 W, 112 W pour les modèles de 65 pouces et 141W pour les TV de 75 pouces. Autant dire que cela revient à interdire ce type de TV sur le territoire. À titre de comparaison, les modèles 65 pouces de Samsung consomment près de 300 W.

Nouvelle augmentation des forfaits chez Free

Mais, en réalité, on constate le même phénomène chez tous les opérateurs. Le trublion des télécoms, en revanche, tire son épingle du jeu en restant le moins cher de tous. En effet, son offre mobile à 110 Go augmente de 1 euro, soit une hausse de 7 %, contre 13 à 14 % pour ses concurrents. Mais il y a un hic : ce forfait n’est valable que pendant un an.

Les scalpers se jettent déjà sur les RTX 4090

On espère que vous n’avez pas prévu d’acheter le mastodonte de Nvidia prochainement. Pour contourner les ruptures de stock prévisibles, il n’y a qu’une solution : craquer pour les modèles revendus par les scalpers. Bien évidemment, ne vous attendez pas à des prix raisonnables. Pour vous procurer la carte graphique, il faudra plutôt débourser entre 2000 et 5000 euros.

