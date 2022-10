Free Mobile augmente le prix de son abonnement mais reste le moins cher par gigaoctet

La guerre en Ukraine et la pénurie de pétrole et d'énergie qu'elle induit créent une poussée inflationniste dans tous les domaines. Si les opérateurs mobiles suivent la tendance mondiale certains, comme Free Mobile, se montrent un peu plus doux.

Les effets de la crise mondiale de l’énergie se font ressentir jusque dans nos factures téléphoniques. Le prix des abonnements augmentent chez les grands opérateurs de la téléphonie mobile. On constate une hausse de 2 euros chez Bouygues et SFR. Leurs offres B&You et Red By SFR pour 100 Go par mois passent en effet de 15 € à 17€ et de 13,99€ à 15,99€ respectivement. Si la compagnie de Xavier Niel augmente elle aussi ses tarifs, elle limite l’augmentation à 1 euro sur son offre mobile à 110 Go.

L’offre de Free Mobile reste donc la plus attractive en termes de prix. Son prix augmente, certes, mais de 7% seulement, quand les autres opérateurs font payer les frais de la conjoncture actuelle aux consommateurs avec une augmentation de 13 à 14 % de leurs tarifs. Mieux encore, non seulement Free Mobile coûte moins cher que ses concurrents, mais de plus l’opérateur offre plus de données. non seulement moins cher, mais propose plus de données. Alors que le gigaoctet de données coûte entre 16 et 17 centimes chez B&You et Red By SFR, celui-ci ne revient qu’à 12,7 centimes chez Free.

L'abonnement Free Mobile n'augmente que d'un euro jusqu'au 25 octobre

Notons tout de même que si les prix de ces trois opérateurs se comprennent sans engagement, il y a un gros bémol chez Free. Il n’est possible de profiter de cet abonnement que pendant un an. Après ce délai, Free augmente l’enveloppe de data (de 110 à 210 Go) et son tarif et passe à presque 20 euros mensuels (soit une augmentation de 42 % si vous n’êtes pas un abonné Freebox). Notons également que le booster pour le Forfait 2€ de Free est aussi impacté. Son prix ne change pas, mais l'enveloppe proposée passe de 1 Go supplémentaire à 600 Mo.

Free remporte certes la bataille des prix, mais rappelons que malgré l'inflation et la pénurie d'énergie, les Français sont plutôt bien lotis en matière d’Internet. Que l’on parle des box ou des offres mobiles, le prix des abonnements a très fortement baissé en une dizaine d'années et les forfaits mobiles sont parmi les moins chers au monde. La France est classée dans les dix nations les moins chères en termes de prix du giga de données mobiles.