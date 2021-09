Les trottinettes électriques limitées à 8km/h à Dijon, courir sera plus rapide !

Alors que la ville de Paris compte limiter la vitesse des trottinettes électriques à 10 km/h, la municipalité de Dijon a décidé d'aller encore plus loin. Il est question d'abaisser la vitesse maximale à 8 km/h dans les rues du centre-ville. Autant y aller en courant.

À Dijon aussi, la municipalité est déterminée à prendre des mesures drastiques contre les trottinettes électriques. En effet, la ville compte limiter la vitesse de ces engins à 8 km/h dans les rues du centre-ville. Attention toutefois, cette arrêté concernera seulement les trottinettes de location. En l'occurrence, il n'existe qu'un seul opérateur à Dijon, à savoir Ireine, en place depuis 2019.

Déjà au printemps 2020, la mairie avait émis un avis de manifestation d'intérêt. Il s'agit tout simplement d'appels d'offres restreints ou de procédure concurrentielle avec négociation. Avec l'arrivée potentielle d'un nouveau concurrent à Ireine, comme Lime ou d'autres opérateurs, la ville souhaite au passage remettre un peu d'ordre dans l'utilisation de ces trottinettes électriques.

Et justement, la mairie a d'ores et déjà édictée plusieurs règles auxquelles les opérateurs actuels et futurs devront se plier. Il faudra tout d'abord limiter la flotte d'engins disponibles à 150 exemplaires maximum, tandis que la vitesse des trottinettes devra impérativement être limitée à 8 km/h dans l'hypercentre de la capitale de la moutarde.

“Les conducteurs de trottinettes électriques doivent adopter des comportements prudents tant pour leur propre sécurité que pour celle des autres. C'était important pour nous d'imposer cette limitation de vitesse au prochain opérateur de free floating. Il sera choisi dans les jours qui viennent et la limitation de vitesse de 8 km/h sera appliquée dans tout le centre historique, c'est-à-dire le secteur sauvegardé”, assure Nathalie Koenders, 1ère adjointe au maire PS de Dijon.

Du côté d'Ireine, l'opérateur se dit favorable à la mise en place d'une telle législation et se dit prêt à la respecter. Pour s'assurer que cette limitation sera appliquée à tous, l'opérateur compte brider automatiquement les trottinettes dès leur entrée dans l'hypercentre, grâce à la géolocalisation. “Nous sommes capables de délimiter informatiquement une zone géographique – par exemple de la place Darcy à la place du Théâtre – et dès lors que la trottinette entrera dans cette zone-là, son moteur se bridera automatiquement”, explique Fabrice Fombonne, cofondateur d'Ireine.

Dijon va donc plus loin que Paris. En effet, la mairie de la capitale a annoncé vouloir limiter la vitesse des trottinettes électriques à 10 km/h dans de nombreux axes de la ville. Ces dernières années, la mairie a pris une multitude de mesures pour encadrer leur utilisation, comme l'interdiction de stationner sur les trottoirs ou de circuler la nuit sur les Champs-Élysées, le but étant ici d'empêcher les rassemblements. La ville a même mis à disposition des utilisateurs des parkings, afin qu'ils évitent de déposer leur trottinette n'importe où.

