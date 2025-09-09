Tesla lance MultiPass, une carte pour recharger sur toutes les bornes

La carte-clé que les propriétaires de Tesla possèdent déjà peut être convertie en MultiPass, qui donne accès aux chargeurs des réseaux tiers.

On ne sait pas s'il s'agit d'une référence au Cinquième Élément, mais Tesla lance son MultiPass, une carte qui permet d'accéder à toutes les bornes de recharge. Les propriétaires d'un véhicule électrique Tesla vont ainsi pouvoir recharger plus aisément sur une station qui n'appartient pas au réseau de Superchargeurs du constructeur, sans avoir à créer de nouveau compte ou se procurer une autre carte de type Chargemap Pass. L'utilisateur pourra aussi centraliser toutes ses dépenses de recharge pour plus de commodité.

“Activez simplement votre carte-clé Tesla ou utilisez l'application Tesla pour démarrer la recharge sur des bornes non Tesla. Trouvez les bornes, démarrez la recharge et consultez l'historique de charge, le tout depuis un seul et même endroit”, explique Tesla. Et oui, vous n'avez pas besoin de commander une carte spéciale, celle-ci est déjà en votre possession : il s'agit de votre clé, qui se présente sous la forme d'une carte RFID. Il est aussi possible d'utiliser son smartphone en se connectant à son compte Tesla.

La carte-clé Tesla devient un MultiPass

Pour transformer sa carte-clé en MultiPass, il suffit de suivre les indications affichées sur l'application Tesla. Vous devrez approcher votre clé du smartphone pour qu'ils puissent communiquer entre eux et convertir votre carte en MultiPass. “Personne n'aime créer des comptes avec des informations de paiement et des mots de passe. Pour la recharge, cela peut même nécessiter l'envoi d'une carte de recharge tierce à domicile”, déclare Max de Zegher, responsable du réseau Superchargers.

Il précise aussi que le prix de la recharge sur les bornes tierces est le même que si l'utilisateur utilisait la carte propriétaire. Autrement dit, Tesla ne se sert pas au passage et offre ce service d'intermédiaire à ses clients sans surcoût. Les autres cartes qui permettent d'accéder à plusieurs réseaux de recharge prélèvent généralement des commissions.

Le Tesla MultiPass est disponible à partir d'aujourd'hui aux Pays-Bas, qui fait office de pays test. En cas de succès de cette fonctionnalité, elle sera étendue aux autres marchés.