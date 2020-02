Les Français achètent leur smartphone à un prix moyen de 420 euros

Une étude de l’institut GfK révèle que les Français dépensent en moyenne 420 euros pour l’achat de leur smartphone. Un montant qui n’a pas changé entre 2018 et 2019. Le nombre d’unités écoulées a quant à lui baissé en 2019 de 5 %. En revanche, les accessoires connectés, comme les montres, les bracelets et les casques audio, sont en progression.

Les Français ont acheté de nombreux produits électroniques en 2019, information confirmée par l’édition 2019 de l’étude annuelle de l’institut GfK. Mais ils en ont globalement moins acheté et ils ont davantage regardé les prix. Le marché français des biens électroniques a reculé de 2 % en volume et de 5 % en valeur. Cela veut dire que le prix de vente moyen a hoqueté en 2019. Peu de segments ont progressé cette année. Plus encore, la majorité des segments de marché étudiés par GfK ont reculé : télévision, photo et vidéo, hifi, audio et même smartphone. Les segments en progressions sont les casques et écouteurs audio et les accessoires connectés tels que les bracelets et les montres.

Entrons dans le détail. Le marché français des smartphones accuse un recul de 5 %, en volume ou en valeur. Après de très nombreuses années de progression, le marché recule donc, mais reste considérable puisqu’il pèse encore 7,3 milliards d’euros pour un volume de 17,3 millions de pièces écoulées. Dans ces conditions, le prix moyen du smartphone reste stable à 420 euros (contre 421 euros en 2018 et 370 euros en 2017). Le segment haut de gamme reste très dynamique, même si le prix moyen du téléphone continue de baisser : 983 euros en 2019, contre 1006 euros en 2018 et 1054 euros en 2017. Selon GfK, la faute en revient aux marques chinoises comme Honor, OnePlus ou Xiaomi, dont le rapport qualité-prix est très agressif.

Casques et accessoires connectés : les chouchous de 2019

Le marché des accessoires connectés, qui comprend les bracelets et les montres, est en très forte progression : 37 % en valeur et 28 % en volume. Il y a, semble-t-il, un véritable intérêt. Les montres représentent, évidemment, l’essentiel de ce segment. Et ce n’est pas qu’une question de valeur, puisqu’elles contribuent aux volumes de vente à hauteur de 76 %. Les casques et les écouteurs aussi enregistrent une forte croissance en 2019 : 7 % en volume et 31 % en valeur. Ce segment devient le troisième plus important sur le marché électronique (télé, photo, vidéo, audio), après les télévisions et la photographie. Le chiffre d’affaires des écouteurs sans fil type AirPods a triplé en 2019.

Finissons avec les PC. L’informatique reste stable en 2019 avec une légère croissance de 0,6 % en valeur, mais une baisse de 4 % en volume. Les PC de jeux (+7%) et les ordinateurs portables (+1%), notamment les ultraportables, ont activement participé à freiner le recul d’autres segments. Les tablettes baissent toujours, mais moins que les années précédentes. Les accessoires de stockage restent une valeur en croissance.