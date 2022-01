Les services Google s’améliorent sur Android, MIUI 13 arrive en France, c’est le récap

Google dévoile tous les nouveautés et correctifs apportés aux services Google sur Android, l'interface MIUI 13 de Xiaomi arrive prochainement en France, un bug fait disparaître Google Maps d'Android Auto, c'est le récap.

Allez, on se remet doucement de ses émotions après le rachat historique d'Activision-Blizzard par Microsoft. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur le sujet, on vous a concocté un dossier complet sur cette acquisition qui risque de tout changer dans le monde vidéoludique. Mais revenons à nos moutons : faisons le point sur la journée du 19 janvier 2022. Entre Google qui met à jour ses services et son Play Store sur Android, MIUI 13 qui s'apprête à débarquer en France et Google Maps qui disparaît d'Android Auto, il y a de quoi faire. C'est parti donc pour notre récapitulatif quotidien.

Les services Google et le Play Store s'enrichissent de nouvelles options

Google vient de détailler toutes les nouveautés dont profitent les services Google et le Play Store avec la mise à jour de janvier. Au menu, une meilleure gestion des mots de passe, un nouveau moyen de se connecter à Android TV depuis son smartphone Android, un Google Wallet revu et corrigé… Bref, le moins que l'on puisse dire, c'est que le géant de Mountain View n'a pas ménagé ses efforts.

Une mise à jour d'Android Auto supprime Google Maps

Pas de chance pour les fans d'Android Auto : l'application Google Maps semble avoir été désinstallée suite à la mise à jour 7.2 de l'application. Et cette fois, ce n'est pas Android 12 qui est mis en cause, comme ça a été le cas en décembre dernier, mais bel et bien Android Auto. En attendant que Google trouve une solution, il est toujours possible d'utiliser une autre application de cartographie et d'itinéraires sous Android Auto, comme Waze.

MIUI 13 sera prochainement disponible en France

Si Xiaomi a déjà dévoilé sa nouvelle interface en Chine à l'occasion du lancement du Xiaomi 12, le constructeur est pour le moment resté silencieux quant à un déploiement en Europe. Mais cela ne saurait tarder : MIUI 13 devrait profiter de l'arrivée de nouveaux smartphones pour annoncer également la disponibilité de son interface en Europe.

