Android : voici les 10 grandes nouveautés de la mise à jour des services Google

Depuis début janvier 2022, Google publie enfin dans le détail les changements apportés sur les mises à jour système Android diffusées via le Play Store. Après un premier patch déployé en début d'année, la firme de Mountain View vient de diffuser une nouvelle MAJ. Voyons ensemble les modifications effectuées par le constructeur.

Comme vous le savez peut-être, Google a fait en sorte de plusieurs années maintenant de simplifier et accélérer le déploiement des mises à jour des systèmes Android. Des changements matérialisés tout d'abord par le Project Treble sur Android 8.0, puis maintenant sur MainLine sur Android 11 et 12.

Ce protocole a permis notamment à la firme de Mountain View de proposer directement ces patchs via le Play Store, sans nécessiter d'interventions des différents constructeurs ou des opérateurs. Ainsi, l'utilisateur propriétaire d'un smartphone sous Android 11 ou Android 12 bénéficie de mises à jour plus régulières et plus simples à télécharger et installer.

Seule ombre au tableau de cette méthode, le manque de transparence de Google qui avait la fâcheuse habitude de ne jamais lister les modifications apportées. Cette erreur a été corrigée depuis janvier 2022, puisque Google détaille les améliorations effectuées par les MAJ diffusées via le Play Store.

Et justement, l'entreprise vient de mettre à jour la page de la MAJ de janvier 2022 pour y inclure dix changements importants dans les services Google Play et le Google Play Store. Le déploiement de ce patch a débuté le 14 janvier 2022 sous les références Google Play Services v22.02.03 et Google Play Store v28.8. Mais sans plus attendre, voici la liste des nouveautés

Liste des nouveautés de la MAJ des services Google

Gestion des comptes

[Auto, téléphone, tablette, TV, Wear OS] Amélioration de l'expérience d'assistance pour le compte Google sur Android en proposant du contenu plus pertinent aux utilisateurs en fonction de leur point d'entrée

Sécurité et confidentialité

[Téléphone] Avec l'ajout de mots de passe, vous pouvez ajouter manuellement des informations d'identification pour les applications et les sites dans le Gestionnaire de mots de passe Google

Prise en charge

[Auto, Tablette, TV, Wear OS, Téléphone] Nouveau flux de découverte des utilisateurs sur les appareils Android pris en charge pour expliquer les nouveautés d'une mise à jour majeure du système d'exploitation

Utilitaires

[Téléphone] Avec la mise à jour Android TV, les utilisateurs disposeront d'un nouveau moyen de se connecter à leur téléviseur à l'aide de téléphones Android

[Téléphone] Avec les mises à jour de la nouvelle version de ContactUI, les utilisateurs peuvent choisir d'accepter les consentements

Portefeuille

[Téléphone] Les utilisateurs auront la possibilité de rechercher l'agencement qu'ils recherchent sans avoir à le faire défiler manuellement

[Auto, Tablette, TV, Wear OS, Téléphone] Certains utilisateurs de titulaires de carte éligibles utiliseront par défaut la vérification par SMS

[Téléphone, Wear OS] Amélioration de l'expérience Google Wallet

Service pour les développeurs

Nouvelles fonctions de développement pour les développeurs d'applications Google et tiers afin de prendre en charge les annonces, les analyses et les diagnostics, l'apprentissage automatique et les services de développement liés à l'IA dans leurs applications

Amélioration de l'interface utilisateur “Se connecter avec Google”

Pour rappe, pour vérifier si la mise à jour est disponible, rendez-vous sur le Play Store, appuyez sur votre profil en haut à droite, puis Paramètres > À propos > Mettre à jour le Play Store.

Source : Android Police