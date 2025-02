Les Samsung Galaxy A36 se font la malle sur la toile, on connaît déjà les coloris des futurs milieux de gamme

Après les Galaxy A56, au tour des Galaxy A36 d'être victimes d'une grosse fuite signée Evan Blass. Le leaker réputé vient en effet de partager des images animées de l'appareil. L'occasion de découvrir les différents coloris du prochain milieu de gamme de Samsung.

Décidément, Evan Blass n'est pas prêt de se faire des amis chez Samsung (bon, c'est déjà le cas depuis des années). Après avoir partagé hier de nombreuses informations sur le Galaxy A56, le leaker réputé est revenu à la charge ce 13 février 2025 avec de nouvelles images animées du Galaxy A36, le futur milieu de gamme du constructeur sud-coréen.

L'occasion de découvrir les différents coloris proposés pour le smartphone. Sans grosse surprise, l'appareil sera disponible dans des coloris quasiment identiques à ceux de l'A56, à savoir :

Noir

Olive

Violet

Blanc

Une idée plus précise du design des Galaxy A36

Outre les coloris, ces images 3D nous permettent d'avoir une idée un peu plus précise du design du téléphone. De ce que l'on retient, il sera très proche de celui du A56. On retrouverait donc un cadre plat, avec le Key Island toujours présent sur la tranche de l'appareil.

Pour rappel, cette nouveauté a été introduite sur les Galaxy A55 et A35. Il s'agit d'un petit ajustement ergonomique effectué sur les touches d'alimentation et de contrôle du volume. “Parallèlement, la nouvelle conception de bordure en relief unique du Key Island avec 4 bords arrondis permet une prise en main ferme, mais confortable”, résumait Samsung.

A lire également : Le Samsung Galaxy S26 pourrait enfin voir son autonomie exploser grâce à ce type de batterie déjà utilisée par les smartphones chinois

On note ensuite la présence de trois caméras à l'arrière de l'appareil, alignées à la vertical dans un seul et même îlot. La configuration serait d'ailleurs la même que sur le précédent modèle : un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro objectif de 5 MP.

Pour rappel, des tests Geekbench parus début janvier 2025 nous ont permis d'en savoir un peu plus sur la fiche technique du Galaxy A36. Ainsi, on retrouverait sous le capot un SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, accompagné de 6 Go de RAM. L'appareil fonctionnerait sous Android 15, avec la dernière version de la surcouche de Samsung One UI 7.0. En outre, un organisme de certification a confirmé la prise en charge de la charge rapide 45W sur l'appareil.