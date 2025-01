Les Samsung Galaxy A56, A36 et A26 arrivent, leur charge rapide va vous impressionner

Samsung se prépare à renouveler sa gamme Galaxy A avec les Galaxy A56, A36 et A26. Ces modèles, qui viennent de passer une certification importante, nous révèlent des informations sur leurs capacités de charge.

Samsung continue de consolider sa place sur le marché des smartphones milieu de gamme grâce à sa série Galaxy A. Chaque année, ces appareils séduisent les utilisateurs avec un bon équilibre entre performance et prix. En 2025, la marque devrait introduire les Galaxy A56, A36 et A26, trois nouveaux modèles qui succéderont aux Galaxy A55 et A35. Selon plusieurs rapports, ces derniers pourraient être officialisés dès le mois de mars.

Les Galaxy A56, A36 et A26 viennent d’être certifiés par l’organisme TUV Rheinland, une étape cruciale avant leur lancement. Ces documents révèlent que les Galaxy A56 et A36 prendront en charge une charge rapide de 45W, tandis que le Galaxy A26 proposera une charge rapide de 25W. Cette différence reflète la montée en gamme des deux premiers modèles, qui viseront à offrir des performances proches de certains appareils haut de gamme comme les S25.

Samsung dote les Galaxy A56, A36 et A26 d’une charge rapide et d’un nouveau design

Côté design, les trois appareils afficheront un module photo vertical en forme de pilule, logeant trois capteurs. Le Galaxy A56, le modèle le plus avancé, pourrait intégrer une puce Exynos 1580, associée à 8 Go de RAM et une batterie de 4905 mAh compatible avec la charge rapide de 45W. Il disposerait également d’un écran de 6,7 pouces, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un capteur selfie de 12 MP.

Le Galaxy A36, quant à lui, va probablement embarquer un processeur Snapdragon 6 Gen 3 ou Snapdragon 7s Gen 2, 6 Go de RAM, un module photo similaire au A56 et la même capacité de charge rapide. Enfin, le Galaxy A26, plus abordable, pourrait utiliser un processeur Exynos 1280, une mémoire RAM de 6 Go et proposer un écran légèrement plus petit de 6,64 pouces.

Le lancement des Galaxy A56, A36 et A26 est attendu pour mars 2025, environ un an après leurs prédécesseurs. Avec des améliorations comme la charge rapide de 45W pour les modèles haut de gamme et des performances équilibrées pour le modèle d’entrée de gamme, Samsung cherche à séduire un large éventail d’utilisateurs.