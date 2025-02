C’est le téléphone le plus attendu de Samsung et il se dévoile via une fuite colossale, découvrez le Galaxy A56

Samsung s’apprête à sortir ses nouveaux smartphones milieu de gamme : les Galaxy A56, A36 et A26. Aujourd’hui, c’est le fer de lance de la gamme, l’A56, qui fuite de partout. Avec ce produit, la marque coréenne pourrait proposer un smartphone qui a tout d’un haut de gamme, mais à un prix raisonnable.

Samsung met souvent en avant sa gamme Galaxy S, qui représente le symbole de son savoir-faire. Pourtant, c’est bien sa gamme Galaxy A qui a la faveur des consommateurs, moins cher mais proposant une expérience premium. Aujourd’hui, le futur Galaxy A56 fuite, nous donnant une idée précise de son design.

Cette fuite vient du célèbre Evan Blass, qui touche toujours juste en ce qui concerne les leaks. Cette fois, il nous livre des visuels du terminal. On remarque qu’il serait disponible en quatre coloris, blanc, rose, vert et noir, et qu’il arborerait un module photo particulier. Il reprendrait celui des Galaxy S25, mais « lierait » les capteurs dans une pilule très esthétique.

Un smartphone à la fiche technique solide

Le Galaxy A56 serait le terminal le plus premium de la gamme Galaxy A, se plaçant ainsi au-dessus des Galaxy A36 et Galaxy A26. Il devrait embarquer une dalle AMOLED de 6,7 pouces, sans plus de détails. A l’intérieur, on devrait trouver un processeur Exynos 1580 signé Samsung, un SoC milieu de gamme mais solide. Côté batterie, il faudrait compter sur un accumulateur de 4905 mAh, avec pour la première fois sur la gamme, la charge rapide de 45 Watts.

Enfin, le Galaxy A56 devrait être doté d’un capteur photo principal de 50 mégapixels et devant, nous devrions avoir un capteur selfie de 12 mégapixels. Il devrait arriver dans le courant du mois de mars à un prix encore inconnu, mais qui devrait tourner autour des 500 euros, comme c’était le cas pour le Galaxy A55.

Les Galaxy A ne sont pas « que » des smartphones milieu de gamme, mais bien les best sellers de chez Samsung. Des produits de qualité qui nous séduisent tous les ans, et qui ont la particularité d’être abordable. Leurs points forts ? Proposer les innovations des précédentes générations de Galaxy S.

Source : GSMArena