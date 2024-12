La RTX 5090 pourrait consommer moins d’énergie que prévu

L'enveloppe thermique de la RTX 5090 pourrait finalement être inférieure aux 600 W annoncés à plusieurs reprises. Une fuite chez ZOTAC semble aussi confirmer que la carte graphique sera équipée de 32 Go de VRAM GDDR7.

Nvidia a confirmé la tenue d'une conférence le 7 janvier 2025 au CES de Las Vegas. Lors de celle-ci, au moins deux nouveaux modèles de cartes graphiques vont être annoncés : les GeForce RTX 5090 et 5080. À l'approche de la présentation, les fuites risquent de se multiplier, et nous avons déjà quelques informations à nous mettre sous la dent.

Tout d'abord, le leaker kopite7kimi, l'un des plus prolifiques en ce qui concerne les GPU de Nvidia, nous apprend que la RTX 5090 n'aurait finalement par un TDP de 600 W, comme l'affirmaient plusieurs rapports précédents. La consommation de la carte graphique pourrait être légèrement plus basse selon l'insider, qui n'avance toutefois aucun chiffre précis. Il prétend aussi que si la RTX 5070 Ti pourrait monter jusqu'à 350 W, l'option la plus probable à ce jour semble être un TDP de 285 W.

La RTX 5090 listée chez ZOTAC, avec 32 Go de VRAM GDDR7 ?

Ensuite, c'est VideoCardz qui nous gratifie d'une fuite en provenance du site officiel de ZOTAC, l'un des principaux partenaires de Nvidia pour la conception de cartes graphiques personnalisées. La page liste cinq modèles de la génération Blackwell :

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090D

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070

La RTX 5090D est une version réservée au marché chinois. Pour le reste, il paraît que les rumeurs voyaient juste en annonçant que les RTX 5090, 5080 et qu'au moins une variante de 5070 sont imminentes. Comme prévu, la RTX 5060 est prévue pour plus tard dans l'année 2025, probablement au printemps ou pendant l'été. Comme pour les RTX 40, Nvidia pourrait faire l'impasse sur une RTX 5050 de bureau.

Toujours grâce au site de ZOTAC, qui a mis à jour ses filtres de recherche, nous savons que les nouveaux GPU vont bénéficier de la nouvelle technologie de mémoire GDDR7, plus rapide que les GDDR6 et GDDR6X précédents. La RTX 5090 devrait aussi embarquer 32 Go de VRAM, contre 24 Go pour la RTX 4090.

There may be a slight decrease. — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 14, 2024

Source : VideoCardz